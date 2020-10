Cleber e Cauan faz show acústico em Brasília para 150 pessoas

PUBLICIDADE

A dupla Cleber e Cauan estão de volta aos palcos após o cantor Cauan ter se recuperado, ele ficou internado oito dias na UTI após complicações decorrentes da Covid-19 e chegou a ter 70% do seu pulmão comprometido.

O show acontece no dia 07 de novembro e será em formato acústico no Café Banana, que fica no complexo do Lake Side Apart Hotel no SHTN, para apenas 150 pessoas.

Os ingressos custam a partir de R$ 500 incluído open bar e open food.

O evento acontece com todos os protocolos de distanciamento social, higiene e segurança

Serviço

Acústico Prime com Cleber e Cauan

Onde: Café Banana ( Complexo Lake Side Apart Hotel – Setor de Hotéis e Turismo Norte, Trecho 1, Conjunto 2

Quando: Sábado 07 de Novembro

Horário: 20h

Ingressos:

1º lote: FEMININO R$ 500,00 – *esgotado* e MASCULINO R$ 700,00 *esgotado*

*(PRIMEIRO LOTE ESGOTADO)*

2º lote: FEMININO R$ 700,00 e MASCULINO R$ 1000,00

3º lote: FEMININO R$ 1000,00 e MASCULINO R$ 1500,00

Vendas Ingresso Online:

https://liket.com.br/cafe. banana/106

Faixa etária 18 anos