Claudio DKiver apresenta “Undercover” com Sara Santini e Tony Quaz

Apaixonados pela música eletrônica, o multi-instrumentista Claudio DKiver retorna com mais um lançamento, agora ao lado da DJ número 1 de Portugal, Sara Santini, e de Tony Quaz. “Undercover” conta com uma sonoridade bem electro-pop, mas ao mesmo tempo radiofônica, com drop extremamente melódico e dançante que vai colocar fogo nas pistas de dança onde for tocada. A track está disponível em todas as plataformas digitais pela ONErpm.

A colaboração conta o talento do brasileiro DKiver, somados à sonoridade europeia trazida pela portuguesa Sara Santini e o toque especial das batidas de Tony Quaz. “Undercover” é uma música com sonoridade que flutua entre o House clássico com um vocal suave que se confunde com a própria música. “Essa é minha segunda colaboração com a DJ portuguesa Sara Santini e com o produtor brasileiro Tony Quaz. Foi um grande desafio produzi-la no meio da pandemia, mas conseguimos convergir bem em uma sonoridade que nos deixou bastantes satisfeitos”, conta DKiver.

Claudio DKiver é DJ, produtor, compositor e multi instrumentista. Seu som oscila do house clássico ao tech house e progressive house, mas antes de se dedicar à produção de música eletrônica, o mesmo foi guitarrista e vocalista de vários projetos de rock e hip hop. Com mais de 200 composições autorais, o artista pretende lançar diversas tracks próprias e 100% produzidas por ele esse ano. Algumas delas contam com participações de vários cantores e em outras o próprio empresta sua voz, além de tocar todos os instrumentos usados nas produções.

Ficou curioso? Ouça agora mesmo “Undercover” e surpreenda-se com a envolvente sonoridade de DKiver, Sara Santini e Tony Quaz.