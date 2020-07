Claudia Leitte vai celebrar 40 anos em live com Léo Santana e Dennis DJ

PUBLICIDADE

A cantora Claudia Leitte vai celebrar a chegada de seus 40 anos com uma live especial. Na próxima sexta-feira (10), ela reunirá um time de convidados músicos para fazer a festa junto com ela. Será a live 40ando na Quarentena.



A cantora já confirmou os nomes de Any Gabrielly do Now United, Léo Santana, Lore Improta, Bera, MC Zaac, Hungria e Dennis DJ. O festejo musical começa a partir das 19h30 no canal oficial dela no YouTube.



A live terá função social. A ideia é arrecadar doações em prol das instituições Amigos do Bem, Beleza Escondida e HAM, das quais Claudia é madrinha.



Como uma espécie de esquenta para o dia, Claudia Leitte fará uma outra live, nesta terça-feira (7), às 17h. Com o nome Dia do Bolha, vai festejar a relação com seus fãs e conversar com eles nas redes sociais. Ela escolhera 40 deles para um bate-papo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE



QUARENTENA



Acostumada a ter uma agenda sempre lotada, a cantora tem encontrado desafios para enfrentar a quarentena em meio a pandemia do novo coronavírus. Mesmo assim, ela dá um jeito de estar sempre ocupada. “Eu me considero inquieta. Não consigo ficar parada sem produzir nada.”



Em sua casa em Miami (EUA), Claudinha divide seu tempo entre a família e os projetos que, segundo ela, não podem parar tendo em vista as atuais circunstâncias. “Estou pensando no que posso entregar para as pessoas neste período e, também, lá na frente, quando tudo passar. Sempre digo, eu estou aqui para servir as pessoas com positividade e música”, diz a cantora ao F5.



No final de maio, ela realizou um show online em seu canal no YouTube, em que cantou grandes sucessos da carreira incluindo os hits do Babado Novo, grupo do qual fez parte no início dos anos 2000. Claudia diz que enxerga um propósito mais importante nessa onda de lives e ressalta que os artistas devem colaborar com a sociedade.



“É muito mais um dever social do que agradar ao ego. Não penso em números, mas, sim, em poder levar bons momentos para as pessoas que estão em casas. Quero que todos nós estejamos cada vez mais unidos para ajudar quem mais precisa”, conta.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE