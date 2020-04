Cinema Urbana – 2ª Mostra Internacional de Cinema de Arquitetura de Brasília

PUBLICIDADE 

A mostra internacional Cinema Urbana prorroga suas inscrições para a segunda edição em 2020. A data prevista para sua realização é de 24 a 26 de julho, com exibições em plataforma digital, e não mais no Cine Brasília, por conta da pandemia.

Em celebração aos 60 anos de Brasília, mantemos a data e realizamos uma homenagem à cidade com o tema Aprendendo com Brasília, que emprestamos do título do livro “Aprendendo com Las Vegas”, de Venturi, Scott Brown e Izenour. Assim, sugerimos que é ainda possível aprender com Brasília, e propomos um novo olhar sobre a cidade que, além de suas qualidades urbanísticas, não se constitui apenas pelo seu espaço formal, mas pelo popular, banal e ordinário.

Cinema Urbana exibirá filmes que abordam a Arquitetura e Urbanismo Modernos, Brasília, Arquitetura Moderna Brasileira, assim como suas críticas e apologias. Fazem parte do tema filmes que apresentem Cidades Planejadas, Utopias e Distopias. A programação será composta por curtas e longas-metragens de diferentes formatos como documentários, filmes experimentais, animação e ficção, nos quais a arquitetura é protagonista.

Inscrições e regulamento acessível em: filmfreeway.com/CinemaUrbana

Cupom para inscrição gratuita: BRASILIA2020