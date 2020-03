Trailer de “As Faces do Demônio” reúne sangue, demônios e fenômenos sobrenaturais

PUBLICIDADE 

Dirigido por Kim Hong-sun, “As Faces do Demônio” (Metamorphosis) é o novo filme de terror estrelado por Seong-woo Bae, Dong-il Sung, Young-nam Jang, Hye-Jun Kim, Yi-Hyun Cho e Kang-Hoon Kim. Com distribuição nacional Paris Filmes e estreia agendada para 26 de março, a produção tem seu trailer oficial recém-revado.

O longa conta a história de uma família que se muda para sua nova casa e lá sofre a perseguição de um espírito maligno que pode invadir os corpos dos moradores. Para se livrar, a família recorre a um tio que é padre e é especializado em exorcismos. Embora tenha enfrentado uma uma tragédia recentemente, talvez seja o único que possa ajudá-los.

“A raiva paralisa a razão e, no final do processo, o hospedeiro morre. E só o mal permanece vivo”, diz o padre no início do assombroso trailer, com uma trilha de suspense e sequências que exploram o lado obscuro de seus personagens e dos fenômenos que os assombram.

Veja o trailer:

Sinopse – As Faces do Demônio

Quando um demônio, que pode adquirir a forma humana invade a família de Kang-gu e instaura dúvidas e suspeitas entre eles, seu irmão Joong-su, que é pastor, deve ajudá-los. Mas ele reluta em fazê-lo por causa de seu exorcismo fracassado no passado, que resultou na morte de uma jovem. Ele tem uma nova chance de realizar um último exorcismo pelo bem de sua família.