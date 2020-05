Top Gun Day: Paramount Pictures celebra data com lançamento digital em 4K Ultra HD

PUBLICIDADE 

O Top Gun Day é comemorado mundialmente em 13 de maio, desde 2008. Neste dia especial, uma legião de fãs de ‘Top Gun’ domina a internet fazendo homenagens e referências ao filme como fotos usando o modelo aviador de óculos escuros de Maverick, jogos de volleyball só de calça jeans, cantando “Take My Breath Away” e reproduzindo diálogos de um dos longas mais cultuados de todos os tempos e que estabeleceu Tom Cruise como um dos grandes astros do cinema.

Para a celebração deste ano, que é especial por conta da estreia de ‘Top Gun: Maverick’, que acontecerá em 25 de dezembro, a Paramount Pictures preparou um video especial para as redes sociais em comemoração aos 34 anos do lançamento de ‘Top Gun’.

Versão especial na Apple TV

Top Gun’ está sendo lançado pela primeira vez no formato digital 4K Ultra HD somente na Apple TV e os fãs ainda poderão conferir um making of especial sobre o legado do filme que possui depoimentos de Tom Cruise, do produtor Jerry Bruckheimer e do elenco do novo filme ‘Top Gun: Maverick’, incluindo John Hamm, Miles Teller, Glen Powell, entre outros. Ainda estão disponíveis o video de bastidores “Danger Zone: O Making de Top Gun”; materiais originais usados no lançamento do filme; clips; comentários do diretor Tony Scott e muito mais.

Comemore com a gente assistindo ‘Top Gun’ nas diferentes plataformas digitais (Apple TV, NET Now, Claro, Sky, Google Play, Oi, Xbox Video, PlayStation Store)

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Sobre ‘Top Gun Maverick’:

Depois de mais de 30 anos servindo a marinha como um dos maiores pilotos de caça, Pete “Maverick” Mitchell (Tom Cruise) continua na ativa, se recusando a subir de patente e deixar de fazer o que mais gosta, que é voar. Enquanto ele treina um grupo de pilotos em formação para uma missão especial que nenhum “Top Gun” em vida jamais participou, ele encontra Bradley Bradshaw (Miles Teller), que tem o apelido de “Rooster”, o filho do falecido amigo de Maverick, o oficial Nick Bradshaw (Anthony Edwards), conhecido como “Goose”.

Enfrentando um futuro incerto e lidando com fantasmas de seu passado, Maverick confronta seus medos mais profundos em uma missão que exige sacrifícios extremos daqueles que serão escolhidos para executá-la.

‘Top Gun: Maverick’ estreia em 25 de dezembro nos cinemas do Brasil

TOP GUN: MAVERICK

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

DIRIGIDO POR

Joseph Kosinski

ELENCO

Tom Cruise, Miles Teller, Jennifer Connelly, Jon Hamm, Glen Powell, Lewis Pullman, Charles Parnell, Bashir Salahuddin, Monica Barbaro, Jay Ellis, Danny Ramirez, Greg Tarzan Davis com Ed Harris

*Créditos sujeitos à alteração*

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

#TopGun

#TopGunMaverick