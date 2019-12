Shhhhh! Confira o teaser do trailer e primeiro cartaz de ‘Um Lugar Silencioso – Parte II’

PUBLICIDADE 

Depois de ganhar milhares de fãs pelo mundo em 2018, ‘Um Lugar Silencioso’ retorna em 2020 com sua sequência. E tensão e suspense é o que não vai faltar, como podemos ver hoje na prévia do trailer de ‘Um Lugar Silencioso – Parte II’, divulgado pela Paramount Pictures.

No trecho, a família Abbott continua tentando sobreviver em meio às criaturas mortais que as cercam seguindo a premissa para ficar vivo: fazer silêncio. O longa é dirigido por John Krasinski e traz no elenco Emily Blunt, Millicent Simmonds, Noah Jupe, Djimon Hounsou e Cillian Murphy.

‘Um Lugar Silencioso – Parte II’ tem estreia prevista para 19 de março no Brasil.

Sinopse:

Logo após os acontecimentos mortais, até mesmo dentro de casa, a família Abbott (Emily Blunt, Millicent Simmonds, Noah Jupe) precisa agora encarar o terror mundo afora, continuando a lutar para sobreviver em silêncio. Obrigados a se aventurar pelo desconhecido, eles rapidamente percebem que as criaturas que caçam pelo som não são as únicas ameaças que os observam pelo caminho de areia.