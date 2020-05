Prata da casa: filme LGBTQI+ estreia no Zoom hoje (3)

PUBLICIDADE 

Com o intuito de fomentar o cinema brasiliense (e a cultura brasileira), os cineastas Caio Almeida e Daniel Zacariotti desenvolveram uma história sobre romances e relacionamentos no filme Me Falta Tempo para Celebrar Teus Cabelos, com produção de Ane Molina, Iago Kieling e Marcus Lindenmayer.

Estrelado por Fernando Oliveira, Luiz Carrier, Mari Lotti e Tainá Cary, o filme que foi rodado no início de 2019, finalmente ganhará sua estreia na plataforma de comunicação Zoom neste domingo (3), às 20h.

O curta-metragem é um espelho que traz as noçòes de romance, tempo, relacionamento e apego a um patamar de representação estética e política extremamente sensível e visual.

O filme surgiu a partir da necessidade de produzir uma narrativa sobre a velocidade e finitude de relacionamentos, focando na comunidade LGBTQI+ e pensando na escassez de representações que não objetifiquem esses sujeitos.

Com argumento criado pelos diretores e desenvolvido em roteiro de Ariane Melo e Iago Kieling, o filme acompanha dois casais em suas descobertas de emoções, seus toques e esvaziamento de sentimentos. Os casais representam pólos de um mesmo amor, um início rápido e intenso em oposição a um fim frio e vagaroso. Lena Rafa, Rodrigo e Murilo são faces de um mesmo coração.

O título é inspirado no poema XIV do livro “Cem Sonetos de Amor” de Pablo Neruda e nos apresenta o principal guia do curta – o tempo. O filme se apresenta de forma leve em seus 19 minutos de exibição e é uma boa programação para aqueles que buscam conhecer trabalhos independentes de alta qualidade.

O link para conferir o lançamento estará disponível no perfil do instagram (@mefaltatempo). Além disso, após a exibição do filme brasiliense, irá acontecer um debate com a equipe do filme. Para aqueles que perderem a exibição de domingo, no sábado (09/05) haverá uma reprise, também pela plataforma Zoom.

Fotos:

Patricy Albuquerque- Tintas

Ane Molina – Pôsteres

Daniel Zacariotti – Stills

Serviço:

Lançamento do curta-metragem Me Falta Tempo para Celebrar Teus Cabelos

Data: 3 de maio (domingo)

Horário: 20h

Local: Zoom

Classificação Indicativa: 16 anos

Ficha técnica:

Equipe:

DIREÇÃO

Caio Almeida

Daniel Zacariotti

ARGUMENTO

Caio Almeida

Daniel Zacariotti

ROTEIRO

Ariane Melo

Iago Kieling

PRODUÇÃO EXECUTIVA

Anelise Molina

Iago Kieling

Marcos Lindenmayer

ELENCO

Fernando Oliveira

Luiz Carrier

Mari Lotti

Tainá Cary

PATROCINIO

Objeto Encontrado

ASSISTENTE DE DIREÇÃO

Alessandro Resende

DIREÇÃO DE FOTOGRAFIA

Cadu Andrade

Iago Kieling

Rafael Stadniki

Rui Rodrigues Neto

EDIÇÃO E MONTAGEM

Thiago do Valle

PRODUÇÃO

Direção de Produção – Gabriela Magalhães

Assistente de Produção – Fernanda Feitoza

Assistente de Produção – Fernanda Melo

Produção de Cena – Bruna Tourão

Assistência de Produção de Cena – Yuri Costa

ARTE

Direção de Arte – Letícia Tiveron

Assistência de Direção de Arte – Akemi Yoshino

FIGURINO

Bruna Teixeira

MAQUIAGEM

Maquiagem – Clarissa Melasso

Assistente de Maquiagem – Jessica Cardoso

SOM DIRETO

Agnes Nunes

Gabriel Pimentel

PREPARAÇÃO DE ELENCO

Thami Oliver

DIREÇÃO FOTOGRAFIA – TINTA

Thiago Soares

TEXTO TRANSA E TÉRMINO

Valentina Maciel Leite

APOIO

Ara Filmes

Doce Tatá

Castália

Big Box

C’est si Bon

Universidade Católica de Brasília

CRTV