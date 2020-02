Oscar 2020 faz história. Confira vencedores

PUBLICIDADE 

Redenção, surpresa e celebração. Esses são os três adjetivos que mais combinaram com a cerimônia do Oscar 2020. Atores que há muitos anos procuravam remição pelo holofote de Hollywood, tais como: Renée Zellweger, Brad Pitt, Laura Dern e Joaquin Phoenix, finalmente encontraram seu momento no palco. Surpresa pois alguns filmes que estavam longe de serem favoritos – vide Jojo Rabbit e Ford Vs Ferrari – também sentiram o gosto da vitória. E, por fim, celebração, pois é um momento extremamente histórico para a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, que se via há tanto tempo fortalecida com uma resistência xenofóbica em premiar qualquer filme de língua não-inglesa na categoria de Melhor Filme. Talvez, o estrago feito em não premiar Roma (do ano passado) tenha despertado o peso da consciência dos votantes. Oscar 2020 provou que uma nova era dentro de Hollywood acabou de nascer: a democrática dentro do cinema mundial.

Confira lista de vencedores:

MELHOR FILME

Parasita

Ford x Ferrari

O Irlandês

Jojo Rabbit

Coringa

Adoráveis Mulheres

História de um Casamento

1917

Era uma vez em… Hollywood

MELHOR ATRIZ

Renee Zellweger – Judy

Cynthia Erivo – Harriet

Scarlett Johansson – História de Um Casamento

Saoirse Ronan – Adoráveis Mulheres

Charlize Theron – Bombshell

MELHOR ATOR

Joaquin Phoenix – Coringa

Antonio Banderas – Dor e Glória

Leonardo DiCaprio – Era uma vez em… Hollywood

Adam Driver – História de Um Casamento

Jonathan Pryce – Os Dois Papas

MELHOR DIREÇÃO

Bong Joon Ho – Parasita

Martin Scorsese – O Irlandês

Todd Phillips – Coringa

Sam Mendes – 1917

Quentin Tarantino – Era uma Vez em… Hollywood

MELHOR FILME INTERNACIONAL

Parasita

Corpus Christi

Honeyland

Los Miserables

Dor e Glória

MELHOR ATRIZ COADJUVANTE

Laura Dern – História de Um Casamento

Kathy Bates – O Caso de Richard Jewell

Scarlett Johansson – Jojo Rabbit

Florence Pugh – Adoráveis Mulheres

Margot Robbie – Bombshell

MELHOR ROTEIRO ADAPTADO

Jojo Rabbit

O Irlandês

Coringa

Adoráveis Mulheres

Dois Papas

MELHOR ROTEIRO ORIGINAL

Parasita

Entre Facas e Segredos

História de um Casamento

1917

Era uma vez em… Hollywood

MELHOR ATOR COADJUVANTE

Brad Pitt – Era uma vez em… Hollywood

Tom Hanks – Um lindo dia na vizinhança

Anthony Hopkins – Dois Papas

Al Pacino – O Irlandês

Joe Pesci – O Irlandês

Por Leonardo Resende

