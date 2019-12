‘O Farol’, de Robert Eggers, estreia nesta quinta-feira (2)

PUBLICIDADE 

O FAROL, protagonizado por Willem Dafoe e Robert Pattinson, estreia nesta quinta-feira (02/01) em Belo Horizonte, Brasília, Curitiba, Fortaleza, Goiânia, Jundiaí (SP), Niterói, Palmas, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador, São Paulo, Teresina e Vitória.

Dirigido por Robert Eggers, do aclamado A Bruxa, O FAROL recebeu cinco indicações ao Film Independent Spirit Awards: Diretor, Ator (Pattinson), Ator Coadjuvante (Dafoe), Fotografia e Montagem. A cerimônia de premiação, que celebra o cinema independente, será realizada no dia 8 de fevereiro de 2020.

O FAROL teve sua estreia mundial na Quinzena dos Realizadores do Festival de Cannes 2019, onde levou o prêmio de Melhor Filme da FIPRESCI – Federação Internacional de Críticos de Cinema, e foi exibido em concorridas sessões durante a 43ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo. Produzido pela RT Features, do brasileiro Rodrigo Teixeira, em parceria com a New Regency e a A24, o filme tem distribuição no Brasil da Vitrine Filmes.

Neste terror psicológico, dois homens são responsáveis por vigiar um farol marítimo numa remota e misteriosa ilha da Inglaterra nos anos 1890. Isolados de qualquer civilização, tendo apenas contato um com o outro durante longos períodos, eles começam a compartilhar suas angústias, medos, anseios e paixões.

As exibições em festivais internacionais têm arrancado elogios do público e da crítica especializada. Para o Hollywood Reporter, “Eggers confirma sua reputação como um mestre do New England Gothic nesse segundo longa claustrofóbico”. Já o Guardian afirmou que “pouquíssimos filmes conseguem deixar você assustado e excitado ao mesmo tempo”.

SINOPSE

Final do século XIX. Quando um novo zelador chega a uma remota ilha para ajudar o faroleiro, a convivência entre os dois homens é tensionada pelo isolamento. Entre tempestades e goles de querosene, o novato tenta descobrir os mistérios que existem nas histórias de pescador de seu chefe. Um conto náutico de Robert Eggers, aclamado diretor de “A Bruxa”, sobre loucura e medo.