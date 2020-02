Jim Carrey revela como foi viver o Dr. Robotnik

PUBLICIDADE 

A expectativa para a estreia de ‘SONIC – O Filme’ é alta não só entre os milhares de fãs do personagem, mas também entre os admiradores do trabalho do astro Jim Carrey, já que ele interpreta o vilão Dr. Robotnik no longa. “Quando eu recebi o telefonema para fazer SONIC fiquei muito empolgado”, conta o ator em vídeo de bastidores divulgado nesta terça (11/02).

O material traz novas cenas de Robotnik tentando derrotar Sonic, enquanto Jim Carrey fala sobre seu personagem. “Ele é um cara doido! (…) quer controlar a humanidade com suas máquinas e Sonic tem o poder que ele precisa para controlar o mundo”. O astro também afirma no vídeo que se divertiu demais durante as gravações e que se sente muito sortudo com a oportunidade. “Poder fazer um filme que traz boas memórias e se conecta com novas gerações é sensacional”.

‘SONIC – O Filme’ é uma aventura live-action baseada na franquia mundial de vídeo game da Sega que conta a história do ouriço azul mais famoso do mundo. O longa segue as aventuras de Sonic enquanto ele tenta se adaptar à nova vida na Terra com seu novo melhor amigo humano, o policial Tom Wachowski (James Marsden). Sonic e Tom unem forças para tentar impedir que o vilão Dr. Robotnik (Jim Carrey) capture Sonic e use seus poderes para dominar a humanidade.

Dirigido por Jeff Fowler, escrito por Pat Casey e Josh Miller, e produzido por Tim Miller (Deadpool) e Neal H. Moritz (Velozes e Furiosos), além de Toby Ascher, Toru Nakahara, Takeshi Ito, Hajime Satomi, Haruki Satomi, Masanao Maeda e Nan Morales, o filme traz no elenco Jim Carrey, James Marsden, Tika Sumpter e Ben Schwartz, como a voz do Sonic, que no Brasil será dublado por Manolo Rey.

‘SONIC – O Filme’ estreia nos cinemas do Brasil nesta quinta-feira (13/02).