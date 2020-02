‘Invasão Zumbi 2: Península’ ganha data de estreia e primeiro pôster nacionalizado

PUBLICIDADE 

Depois do bem-sucedido lançamento de “Invasão Zumbi” (Train to Busan) (2016), a Paris Filmes traz às telonas “Invasão Zumbi 2: Península”, com estreia nacional agendada para 27 de agosto. A produção de temática zumbi acaba de ganhar seu primeiro pôster, que revela pessoas na vanguarda de um homem que caminha sob a luz da noite, em meio aos destroços da região.

A nova trama, também dirigida por Sang-ho Yeon, revela uma Coréia do Sul completamente isolada devido a um vírus misterioso que transformou seus habitantes em zumbis. Com isso, inicia-se uma luta desesperada para escapar da península abandonada.

Jun-seok é um ex-soldado que consegue escapar da Península para Hong Kong e, enquanto vive como refugiado, ignorado pelos habitantes locais, aceita uma oferta tentadora de um estrangeiro que o faz retornar à Península.

É assim que Jun-seok, junto com uma equipe, retorna à Península para cumprir uma missão. Após a chegada, eles descobrem um grupo de sobreviventes não infectados que vivem no local ocupado por zumbis. Mas será que eles conseguirão sobreviver novamente ao desastre?



