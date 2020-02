Inspirado em eventos reais, ‘O 3º Andar – Terror na Rua Malasana’ ganha cartaz oficial

PUBLICIDADE 

“O 3º Andar – Terror na Rua Malasana” (Malasaña 32) é o novo filme de terror dirigido pelo espanhol Albert Pintó, que também assina a direção de produções como: “Matando Deus” e “RIP”. No seu novo trabalho, com estreia agendada para 26 de março, o bairro Malasaña, em Madri, serve de palco para acontecimentos sobrenaturais.

O longa conta a história de uma família que se muda para sua nova casa, no 3º andar de um prédio, e enfrenta situações inesperadas e incompreensíveis, que são potencializadas pelo desaparecimento de um filho. Com distribuição nacional Paris Filmes, o terror apresenta uma narrativa cujos sentidos são sempre explorados. O que era apenas um sentimento familiar começa a se materializar em fenômenos que não podem ser explicados, apesar de serem vistos e vividos.

Sinopse – O 3º Andar – Terror na Rua Malasaña

Manolo e Candela se estabelecem no bairro Malasaña, em Madri, com seus três filhos e o avô Fermín. Eles deixam sua cidade natal para trás em busca da prosperidade que parece ser oferecida na capital de um país em plena transição. Mas há algo que a família Olmedo não sabe: no apartamento do 3º andar em que os integrantes vão morar, eles não estão sozinhos…



