Festival Curta Brasília lança campanha de financiamento coletivo para ampliar programação de sua nona edição

O Festival Curta Brasília lançou nesta terça-feira (15), sua campanha de financiamento coletivo para ampliar a programação da nona edição do projeto que será realizado de forma totalmente online entre os dias 17 e 20 de dezembro. A iniciativa será viabilizada pela Benfeitoria, uma plataforma de mobilização de recursos para projetos de impacto cultural, social, econômico e ambiental.

A campanha do 9° Curta Brasília conta com três metas a serem alcançadas, com valores de R$ 35 mil, R$ 70 mil e R$ 110 mil, com o objetivo de criar oportunidades para expandir o público e a visibilidade dos curtas-metragens por meio das plataformas on-line, ampliando as já conhecidas mostras especiais como a Decibéis, Provocações, Surdocine e Calanguinho, além das atividades formativas como debates, oficinas e masterclasses, expandindo o acesso e a fruição de conteúdos. Atualmente o 9° Curta Brasília tem garantidas apenas as mostras Nacional e Tesourinha.

“Apoiar o 9º Curta Brasília é reconhecer o seu valor enquanto proposta criativa e a sua pertinência para a construção de ideias e ações inovadoras no contexto da cidade e da rede nacional de festivais de cinema, para a criação de tendências e formas de engajamento e continuidade. O Festival contribui para a formação cultural e audiovisual da população do DF, formando novas plateias para curtas-metragens, divulgando a pluralidade e diversidade presentes na produção brasileira e revelando um panorama do pensamento, produção e registro por meio do olhar de cineastas de todo o país”, afirma a diretora do Curta Brasília, Ana Arruda.

Conheça as metas

Meta 1 – Vai rolar!

(R$ 35.000,00)

Continuidade do Festival: realização das mostras Nacional e Tesourinha com acessibilidade de Closed Caption + realização de 2 masterclass (vagas limitadas) + realização de 2 oficinas online (vagas limitadas) + debates temáticos com profissionais do audiovisual

Meta 2 – Recheando o curta!

(R$ 70.000,00)

Continuidade do Festival: realização das mostras Nacional e Tesourinha com acessibilidade de Closed Caption + realização de 2 masterclass (vagas limitadas) + realização de 2 oficinas online (vagas limitadas) + debates temáticos com profissionais do audiovisual + premiação em dinheiro para os melhores filmes eleitos pelo júri popular das mostras Nacional e Tesourinha + realização das mostras especiais Decibéis e Provocações (com Closed Caption);

Meta 3 – Plenitude

(R$ 110.000,00)

Continuidade do Festival: realização das mostras Nacional e Tesourinha com acessibilidade de CC + realização de 2 masterclass (vagas limitadas) + realização de 2 oficinas online (vagas limitadas) + debates temáticos com profissionais do audiovisual + premiação em dinheiro para os melhores filmes eleitos pelo júri popular das mostras Nacional e Tesourinha + realização das mostras especiais Decibéis e Provocações + realização das mostras especiais Surdocine e Calanguinho – infantil, com Closed Caption) + Catálogo digital e impresso (R$ 110.000,00)

Sobre o Festival Curta Brasília

O Festival Curta Brasília nasceu em 2012 focado em exibir, difundir e valorizar filmes curtas-metragens brasilienses, brasileiros e internacionais. Desde então, foram realizadas 8 edições ininterruptas com mais de 7 mil inscrições de filmes de todo o Brasil. Com grande sucesso de público e crítica, o Curta exibiu quase 700 curtas, sendo 440 nacionais, 125 do DF e 153 internacionais.

Desde 2015, ampliou a circulação e extensão de suas ações com circuitos itinerantes de exibição nacionais e internacionais, além de promover o intercâmbio de realizadores brasileiros em cidades como Paris, Cannes, Nice e Bogotá. O Festival trabalha intensamente na iniciativa de divulgar em todas as janelas durante o ano inteiro, em cineclubes e espaços culturais, firmando parcerias como o programa “Curta Brasília na Globo” e sessões anuais na Casa Doc’ em Nice e na Cinemateca de Paris. Para a edição de 2020, a ser realizada entre 17 e 20 de dezembro, o festival recebeu mais de 1100 inscrições e já está na etapa de curadoria.