Estrelado por K.J. Apa, ‘Enquanto Estivermos Juntos’ ganha trailer comovente e pôster oficial nacionalizado

PUBLICIDADE 

A Paris Filmes acaba de divulgar o pôster oficial e o primeiro trailer do longa “Enquanto Estivermos Juntos” (I Still Believe), inspirado na vida do cantor norte-americano Jeremy Camp, em sua jornada de amor e perda.

Protagonizado por K.J. Apa, intérprete de Archie Andrews na série “Riverdale”, a produção retrata a trajetória pessoal de Jeremy Camp [K.J. Apa] ao se apaixonar pela jovem Melissa Henning [Britt Robertson] e travar uma inesperada batalha contra o tempo, para vivenciar esse amor.

Dirigido pelos irmãos Andrew Erwin e Jon Erwin (de “Eu Só Posso Imaginar”), o longa traz uma trilha musical marcante, que exprime a jornada autobiográfica de Jeremy Camp. ‘I Still Believe’, música que dá nome ao filme, é o single que despontou em primeiro lugar nas rádios norte-americanas em 2002.

Em pouco mais de 2 minutos, o trailer apresenta o sucesso profissional do músico em meio a dramática jornada de amor e perda que revela o poder de transformação destes sentimentos. Além de K.J. Apa e Britt Robertson, o longa reúne Shania Twain, Melissa Roxburgh, Abigail Cowen e Gary Sinise.