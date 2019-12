Equipe de ‘Top Gun: Maverick’ quer que público se sinta dentro do cockpit

PUBLICIDADE 

A Paramount Pictures divulgou hoje um vídeo de bastidores de ‘Top Gun: Maverick’ em que Tom Cruise e a equipe falam sobre como foram as gravações e que o grande objetivo era o público se sentir pilotando um caça.

“Estamos trabalhando com um novo sistema de filmagem que nos permite colocar 6 câmeras IMAX dentro do cockpit junto aos atores”, explica o diretor Joseph Kosinski.

Além do grande elenco com Tom Cruise, Jennifer Connelly, Miles Teller, Jon Hamm, Ed Harris e Val Kilmer, ‘Top Gun: Maverick’ contou também com um time especial… “Você não consegue criar esse tipo de experiência sem filmá-la ao vivo. E para conseguirmos fazer isso temos os melhores pilotos de caça do mundo trabalhando com a gente”, fala Tom Cruise.

“Pilotar um desses aviões de caça é emocionante e queremos que o público tenha essa experiência”, completa Kosinski.

O produtor Jerry Bruckheimer garante no vídeo que um filme de aviação nunca foi realizado dessa maneira e que o longa é uma homenagem. “Depois de 34 anos, Tom Cruise volta como Maverick. Esse é um filme sobre competição, família, amizade e sacrifícios. É uma carta de amor à aviação. Vamos mostrar o que é realmente ser um piloto Top Gun.”

‘Top Gun: Maverick’ tem estreia prevista para 09 de julho de 2020 nos cinemas do Brasil.

Sinopse:

Depois de mais de 30 anos servindo a marinha como um dos maiores pilotos de caça, Pete “Maverick” Mitchell (Tom Cruise) continua na ativa, se recusando a subir de patente e deixar de fazer o que mais gosta, que é voar. Enquanto ele treina um grupo de pilotos em formação para uma missão especial que nenhum “Top Gun” em vida jamais participou, ele encontra Bradley Bradshaw (Miles Teller), que tem o apelido de “Rooster”, o filho do falecido amigo de Maverick, o oficial Nick Bradshaw (Anthony Edwards), conhecido como “Goose”.

Enfrentando um futuro incerto e lidando com fantasmas de seu passado, Maverick confronta seus medos mais profundos em uma missão que exige sacrifícios extremos daqueles que serão escolhidos para executá-la.