“Elvis” de Baz Luhrmann tem início das filmagens previsto para final de setembro na Austrália

As filmagens da Warner Bros. Pictures vão começar em 23 de setembro para ‘Elvis’, drama musical do cineasta indicado ao Oscar Baz Luhrmann (“O Grande Gatsby”, ” Moulin Rouge – Amor em Vermelho!”) que abordará a vida e a música de Elvis Presley. Visto pelo prisma do relacionamento complicado com seu empresário enigmático, Coronel Tom Parker, o filme é estrelado por Austin Butler (“Era uma vez em… Hollywood”) como Elvis, Tom Hanks (“Um lindo dia na vizinhança”, “Forrest Gump – O contador de histórias”) como o coronel Tom Parker e Olivia DeJonge (“Stray Dolls”) como Priscilla Presley.

Ansioso por começar a trabalhar após a longa pausa, Luhrmann afirmou: “Estamos de volta, como Elvis gostava de dizer, ‘cuidando dos negócios!’. É um verdadeiro privilégio neste momento global, sem precedentes, que Tom Hanks tenha retornado à Austrália para se juntar a Austin Butler e toda nossa equipe técnica e um elenco extraordinários, para iniciar a produção de Elvis. Eu não posso enfatizar o suficiente o quanto nos sentimos sortudos no momento atual por todo o apoio que o estado de Queenslande seus habitantes, têm dado a este filme. Agradecemos aos nossos parceiros no Governo de Queensland e aos profissionais de saúde da cidade por toda a atenção para que possamos ser um exemplo de como a criatividade e a produtividade podem prosseguir com segurança e responsabilidade, de forma que protejam nossa equipe e a comunidade em geral. Nós estamos muito animados para começar a trabalhar com Tom Hanks quando ele sair da quarentena em duas semanas”.

A história investiga a complexa relação entre Presley e Parker ao longo de 20 anos, da ascensão de Presley à fama ao estrelato sem precedentes, tendo como pano de fundo a evolução do panorama cultural e a perda da inocência na América. No centro dessa história está uma das pessoas mais importantes e influentes na vida de Elvis, Priscilla Presley.

Luhrmann dirige o roteiro atual escrito por ele e Craig Pearce e também está produzindo o filme, ao lado de Catherine Martin, Gail Berman, Patrick McCormick e Schuyler Weiss, com Andrew Mittman como produtor executivo.

A equipe de criação dos bastidores do diretor inclui a diretora de fotografia Mandy Walker (“Mulan”, “Austrália”), a designer de produção e figurinista vencedora do Oscar, Catherine Martin (“O Grande Gatsby”, “Moulin Rouge!”), os editores Matt Villa (“O Grande Gatsby”, “Austrália”) e Jonathan Redmond (“O Grande Gatsby”) e o compositor Elliott Wheeler (“The Get Down”).

A filmagem de Elvis está sendo realizada em Queensland, Austrália, com o apoio do Governo de Queensland, da companhia estatal Screen Queensland e do programa de incentivos do governo australiano. O filme será distribuído mundialmente pela Warner Bros. Pictures.