CORRA! Cena mostra o desespero de Emily Blunt ao fazer barulho…

Em breve o destino da família Abbott será revelado, quando um ‘Um Lugar Silencioso – Parte II’ chegar aos cinemas do Brasil, em algumas semanas. Enquanto isso, os fãs ficam aflitos com algumas cenas já divulgadas pela Paramount Pictures, como a que Evelyn (Emily Blunt), Regan (Millicent Simmonds) e Marcus (Noah Jupe) precisar fugir rapidamente antes que as criaturas mortais apareçam, depois que eles fazem barulho sem querer.

Assista:



‘Um Lugar Silencioso – Parte II’ estreia em 19 de março no Brasil.

Sinopse:



Logo após os acontecimentos mortais, até mesmo dentro de casa, a família Abbott (Emily Blunt, Millicent Simmonds, Noah Jupe) precisa agora encarar o terror mundo afora, continuando a lutar para sobreviver em silêncio. Obrigados a se aventurar pelo desconhecido, eles rapidamente percebem que as criaturas que caçam pelo som não são as únicas ameaças que os observam pelo caminho de areia.



UM LUGAR SILENCIOSO – PARTE II

ESCRITO E DIRIGIDO POR

John Krasinski

PRODUÇÃO EXECUTIVA POR

Allyson Seeger, Joann Perritano, Aaron Janus

PRODUZIDO POR

Michael Bay, Andrew Form, Brad Fuller, John Krasinski

BASEADO EM PERSONAGENS CRIADOS POR

Bryan Woods & Scott Beck

ELENCO

Emily Blunt, Cillian Murphy, Millicent Simmonds, Noah Jupe, Djimon Hounsou

Créditos sujeitos à alterações

#UMLUGARSILENCIOSO2