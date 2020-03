Confira o trailer do filme ‘A Maldição do Espelho’

PUBLICIDADE 

Para fãs de filmes de terror, essa semana tem a estreia de ‘A maldição do espelho’. O novo longa distribuído pela Paris Filme, tem estreia marcada para próxima sexta-feira (13).

Confira o trailer:

Sinopse: O sinistro fantasma da Rainha de Espadas está novamente sedento por sangue, e, desta vez, suas vítimas são os alunos do internato localizado numa antiga mansão, envolta em rumores sombrios. Divertindo-se com as histórias de terror sobre os assassinatos de crianças nesta casa no século XIX, os adolescentes encontram na ala abandonada do edifício um espelho misterioso coberto de desenhos misteriosos. Por diversão, os alunos iniciam diante desse espelho o ritual místico de chamar o espírito da Rainha de Espadas para realizar seus desejos mais íntimos, esperando que o fantasma os cumpra. Os jovens não sabem que suas próprias almas serão o preço a pagar por cada capricho que virá, e que a Rainha de Espadas não descansará até conseguir todos eles.

Ficha Técnica

Diretor: Aleksandr Domogarov Jr.

Roteirista: Maria Ogneva

Elenco: Daniil Muravyov-Izotov, Angelina Strechina, Vladislav Konoplyov, Anastasia Talyzina, Alyona Shvidenkova, Vladimir Kanukhin

Duração: 83 minutos

Classificação indicativa: 16 anos

Gênero: Terror