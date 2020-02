Confira as previsões para o Oscar 2020

PUBLICIDADE 

Melhor Atriz Coadjuvante

Favorito: Laura Dern, por História de um Casamento

Indicadas:

Kathy Bathes – O Caso Richard Jewell

Scarlett Johansson – JoJo Rabbit

Florence Pugh – Adoráveis Mulheres

Margot Robbie – O Escândalo



Por quê ela é a favorita?

A temporada de premiações começa entre dezembro e janeiro. Todos os sindicatos de Hollywood possui um prêmio específico (críticos, imprensa, atores, roteiristas, etc). Laura Dern ressurgiu após muitos anos trabalhando – maravilhosamente bem – no circuito independente. Agora, com Histórias de um Casamento, a Academia finalmente encontrou uma forma de honrar seu talento. Seu papel, de fato, é mínimo dentro filme, mas é pelo esforço durante sua carreira que Dern levará a estatueta hoje.

Melhor Filme Estrangeiro

Parasita

Indicados:

Dor e Glória

Corpus Christi

Honeyland

Os Miseráveis

Por quê é o favorito?

O brilho de Parasita antecedeu o Oscar. Toda a sua aclamação nasceu dentro do Festival de Cannes 2019 ao ser aplaudido por minutos e ainda levar o prêmio principal da mostra de filmes. Por isso, é de extrema raridade, um filme premiado com o Palma de Ouro (estatueta máxima de Cannes) sair de mãos abanando durante o evento de hoje.

Melhor Ator Coadjuvante

Favorito: Brad Pitt

Indicados:

Tom Hanks – Um Lindo Dia na Vizinhança

Anthony Hopkins – Dois Papas

Al Pacino – O Irlandês

Joe Pesci – O Irlandês



Por quê é o favorito?

A indicação de Brad Pitt se assemelha com a de Laura Dern. Não seria uma entrega pelo papel, mas pela carreira do ator. Pitt tem feito um excelente trabalho em Hollywood nos últimos anos (tanto como ator quanto produtor) e seu esforço tem sido reconhecido nessa temporada de 2020. Todos os prêmios até agora entregues, Pitt levou todos. Se existe uma ameaça ao seu brilho, ela se chama Joe Pesci, de O Irlandês. Porém, nunca, em toda sua carreira, Brad Pitt teve tanto destaque.

Melhor Animação

Favorito: Toy Story 4

Indicados:

Como Treinar Seu Dragão 3

Perdi Meu Corpo

Klaus

Link Perdido



Por que é o favorito?

Quando a sequência de Toy Story 3 foi anunciada, muitos receberam com cetiscismo e intolerância. Para os espectadores, o terceiro capítulo havia encerrado um ciclo perfeito. Porém, ao ser lançado, a Pixar trouxe uma nova abordagem de narrativa para a história, retratando maneiras sutis de lidar com depressão e suicídio, surpreendendo a todos com o filme. Eis que a campanha de marketing do filme focou em como os gráficos do filme melhoraram ao longo da franquia. Além disso, não é segredo que existe um favoritismo da Academia pelos filmes da Pixar e como há um bom tempo o estúdio não leva uma estatueta para casa, Toy Story 4 é o motriz perfeito para ganhar esse prêmio de hoje.

Melhor Roteiro Adaptado

Favorito: O Irlandês

Indicados:

Taika Waititi – JoJo Rabbit

Todd Phillips e Scott Silver – Coringa

Greta Gerwig – Adoráveis Mulheres

Anthony McCarten – Dois Papas



Por quê é o favorito?

O Irlandês foi visto por muitos cinéfilos e críticos como uma das maiores obras de Martin Scorsese nos últimos 20 anos. Sua parceria com a Netflix rendeu muito buzz devido a duração de filme e o retorno de Joe Pesci (quem negou o papel para Scorsese por mais de 30 vezes até ceder) no papel de mafioso. Porém, durante a temporada de premiações, ele e Histórias de um Casamento (ambos da Netflix) foram perdendo a força. E por isso, para redimir esse esforço estrondoso de Scorsese, O Irlandês deve ganhar o prêmio. O que é triste, já que Greta Gerwig foi lembrada apenas na categoria de roteirista. Mas, se existe um dark horse para esse filme, ele se chama Coringa (adaptação de quadrinhos que reside força devido aos grandes prêmios internacionais que o filme coleciona).

Melhor Roteiro Original

Favorito: Parasita

Indicados:

Rian Johnson – Entre Facas e Segredos

Noah Baumbach – História de um Casamento

Sam Mendes e Krysty Wilson-Cairns – 1917

Quentin Tarantino – Era Uma Vez Em… Hollywood



Por que é o favorito?

Existe uma enorme força para que Parasita ganhe o prêmio principal da noite, mas infelizmente, o conservadorismo da Academia é o maior obstáculo para que isso aconteça. Parasita já é vitorioso em aparecer nas categorias principais, além de Melhor Filme Estrangeiro, o filme coreano vai ter o efeito idêntico ao maravilhoso Roma, do ano passado. A estatueta de Melhor Filme Estrangeiro vai suplantar a de Melhor Filme e o diretor levará de Melhor Roteiro no lugar de Melhor Direção. O que muitos dizem é que a Academia – mesmo sendo injusta muitas vezes – está tentando, ao longo dos anos, equilibrar os méritos de artistas.



Melhor Trilha Sonora

Favorito: Coringa

Indicados:

Adoráveis Mulheres

História de um Casamento

1917

Star Wars: A Ascensão Skywalker



Por que é o favorito?

Hildur Guðnadóttir ganhou muito destaque compondo a trilha sonora de Chernobyl, o que resultou em diversos prêmios. Com Coringa, o cenário não é distinto: Hildur está levando todas as estatuetas de Melhor Trilha Sonora por Coringa. Não será diferente no Oscar.

Melhor Ator

Favorito: Joaquin Phoenix

Indicados:

Antonio Banderas – Dor e Glória

Leonardo DiCaprio – Era Uma Vez Em… Hollywood

Adam Driver – História de um Casamento

Jonathan Price – Dois Papas



Por que é o favorito?

Joaquin possui uma carreia estrondosa e isso pode ser apontado com as inúmeras colaborações no cinema independente e comercial. Sua interpretação como Arthur Fleck era o cânone necessário para chamar atenção da Academia com uma de suas maiores atuações. É a melhor? Não. Em O Mestre, Phoenix estava surreal. Porém, ele não era páreo para Daniel Day Lewis. Assim como Laura Dern, Joaquin irá ganhar o Oscar esta noite por sua carreira.

Melhor Atriz

Favorita: Reneé Zellweger

Indicadas:

Cythia Erivo – Harriet

Scarlett Johansson – História de um Casamento

Saoirse Ronan – Adoráveis Mulheres

Charlize Theron – O Escândalo



Por que é a favorita?

Reneé foi atacada em 2015 devido às plásticas realizadas em seu rosto. Muitos achavam que sua aparência comprometeria seu talento. Algo que ela soube converter para sua atuação em Judy. Mesmo que o filme tenha uma abordagem muito uniforme e plana, Reneé soube mostrar sua verdadeira força e a importância de Judy Garland para o cinema. Além disso, não há um prêmio que a atriz não tenha ganhado por esse desempenho incrível.

Melhor Direção

Favorito: Sam Mendes

Indicados:

Martin Scorsese – O Irlandês

Todd Phillips – Coringa

Quentin Tarantino – Era Uma Vez Em… Hollywood

Bong Joon Ho – Parasita



Por quê é o favorito?

Em um mundo ideal e sem xenofobia, Bong Joon Ho seria o vencedor da noite. Porém, existem três fatores que traçam moldam essa impossibilidade: Um – há muito tempo a Academia não premia um diretor de língua inglesa. Dois – para os idosos conservadores da Academia, indicar um coreano às categorias principais já é um excelente prêmio. Três – O Oscar nasceu visando incentivar tecnicamente os filmes. 1917 (Assim como Gravidade, O Regresso, entre outros filmes que tiveram adereços tecnológicos estupendos) é um dos maiores feitos dessa área que o cinema viu nos últimos tempos. Por isso, é um fato enorme que Sam Mendes subirá ao palco hoje para receber o prêmio.

Melhor Filme

Favorito: 1917

Indicados:

Ford vs Ferrari

O Irlandês

JoJo Rabbit

Coringa

Adoráveis Mulheres

História de um Casamento

Era Uma Vez Em… Hollywood

Parasita



Por que é o favorito?

Na história da premiação, sempre existirá gamechangers. 1917 chegou na surdina. Ignorado por muitos no início das premiações, o filme sobre a Primeira Guerra Mundial ganhou uma força imensa ao longo da temporada, virando o jogo a seu favor e se tornando o maior queridinho dos membros da Academia. Sem falar que e a Academia ama premiar filmes que trabalhem ao lado do patriotismo heroico de uma guerra. Mais uma vez, em um mundo ideal, Parasita seria o merecedor do prêmio. Mas como se trata de uma premiação americana (e completamente comercializada), 1917 é o mais favorável.

