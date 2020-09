Chapada dos Veadeiros terá festival de cinema de forma remota

PUBLICIDADE

Lara Vitória e Paloma Cristina

O Festival de Cinema CineFest São Jorge, na Chapada dos Veadeiros, foi confirmado para acontecer entre os dias 29 de outubro até o dia 1º de novembro de forma totalmente on-line e gratuita. A quarta edição do evento já está com inscrições abertas para os realizadores cinematográficos na categoria de curtas metragens através do site www.cinefestsaojorge.com.br

As três primeiras edições do festival foram presenciais e tinham uma forma de interação para os fãs de cinema, porém esse ano foi necessária a adaptação para que a festa não deixasse de ocorrer. O festival também conta com um financiamento coletivo, já que neste período de pandemia em que o cinema foi o último a retornar, as pessoas também precisam ajudar, então é necessária a colaboração para fazer o evento acontecer. A colaboração deve ser feita através do site benfeitoria.com/cinefestsaojorge

O evento ocorre na última semana de outubro por ser uma época em que há uma baixa frequência do número de visitantes, e justamente por isso a ideia da criação de um cinema de forma online, para que as pessoas possam ter uma atração dentro de suas casas.

A idealizadora e coordenadora do evento CineFest São Jorge é a Betânia Victor, que diz que o intuito é a divulgação do turismo, e a mostra nacional voltada para o universo fantástico em busca de novas conexões. Segundo ela, os filmes estão selecionados pela curadoria e eles tentarão trazer para a programação virtual o máximo que tinham pessoalmente, com lives com cineastas, yoga, festas online e lives com passeios pelas trilhas da Chapada para entreter o pessoal. O cenário é totalmente virtual e há estilos de arte gráfica, o foco é fazer com que a atenção seja tomada pelo público a todo momento.

“O legal é que sendo on-line qualquer pessoa no mundo pode acessar a programação e participar do festival,” comenta Betânia mostrando que o evento ocorrendo de forma remota é vantajoso para aqueles que curtem o cinema nacional brasileiro e não estão no país, de tal forma que assim estes podem desfrutar do evento estando em qualquer outra parte do mundo. Com isso a seu favor e exibindo curtas e longas metragens brasileiras, o CineFest São Jorge, busca fazer com que as pessoas,daqui e de outras partes do mundo tenham um interesse maior pelo cinema e cultura do nosso país.