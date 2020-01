Bloodshots da Sony Pictures ganha cartaz oficial

PUBLICIDADE 

A Sony Pictures divulgou o cartaz de “Bloodshot”. O longa é estrelado por Vin Diesel, que interpreta Ray Garrison, um soldado recentemente morto em combate que foi trazido de volta à vida pela corporação RST como o super-humano Bloodshot.

A direção é de David S. F. Wilson, que faz sua estreia como diretor de longa-metragem, e o roteiro é de Jeff Wadlow e Eric Heisserer. O longa é baseado nos quadrinhos de “Bloodshot” e o elenco é composto por Vin Diesel, Eiza Gonzalez, Sam Heughan, Toby Kebbell e Guy Pearce. O longa chega aos cinemas em março de 2020.

Sinopse: Baseado no quadrinho best-seller, Vin Diesel interpreta Ray Garrison, um soldado recentemente morto em combate que foi trazido de volta à vida pela corporação RST como o super-humano Bloodshot. Com um exército nano-tecnológico correndo em suas veias, ele é uma força insuperável – mais forte do que nunca e com poder de cura instantâneo. Mas, ao controlar seu corpo, a corporação também toma controle de sua mente e memórias. Ray não sabe diferenciar o que é real do que não é; mas ele está em uma missão para descobrir a verdade.