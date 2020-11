Atriz brasiliense, Luanna Rocha, de “Os Espetaculares”, explica como chegou à telona

PUBLICIDADE

Vitoria Von Bentzeen

Jornal de Brasília/Agência UniCEUB

Luanna Rocha é uma atriz brasiliense de 26 anos, a atriz participa do filme “Os Espetaculares”, lançado em setembro. O longa dirigida por André Pellenz, com lançamento previsto para os cinemas e adiada desde junho, chegou às plataformas de streaming. Além da atriz brasiliense o filme conta com nomes como Rafael Portugal, Paulo Mathias Jr. e Luisa Perissé.

Luanna começou a se interessar pela atuação quando ainda era criança. “Quando a gente tem a arte pulsando na veia desde pequena, a gente vai tendo vários indícios de que esse é o nosso caminho”. Ela começou no teatro estudantil e foi tomando gosto, as confessa que teve medos e preocupações. “Infelizmente a gente vive em um país que a gente sabe que a cultura e a arte não são valorizadas.’. A atriz tentou inclusive outros caminhos e foi fazer faculdade de estatística, trocou de curso para gestão pública e enfim percebeu que seu futuro estava nas artes.

Confira o trailer do filme:

Em 2018, Luanna se mudou para o Rio de Janeiro, mas destaca que aprendeu muito em Brasília antes de ir. “Brasília me ensinou de correr atrás do meu realizar nossos próprios projetos. No Rio, consegui alcançar oportunidades de trabalho”.

Luanna começou sua carreira no cinema com uma participação na longa Cano Serrado, dirigido por Erik de Castro (diretor brasiliense). “Eu tive a oportunidade de trabalhar com Paulo Miklos que, para mim, foi sensacional porque foi a minha primeira experiência no cinema e já nessa proporção. Foi ao lado de pessoas que eu admiro tanto. Naquele momento, você só consegue ter mais certeza de que você está no caminho certo”, disse a atriz.

Já no Rio, atriz fez um trabalho voltado para o universo do humor, e uma produtora viu esse trabalho e entrou em contato com ela, chamando para fazer um teste para o filme Os Espetaculares. “Fui fazer o teste. A gente vai aprendendo, ao longo do tempo, a não também ficar criando expectativa”.

Depois, Luanna Rocha recebeu uma ligação dizendo que tinha passado na primeiras fase do teste. A cada etapa ela ia recebendo o tão sonhado “sim”. Luanna contou sobre como foi a experiência toda, “no final das contas assim eu recebi a ligação de que eu não tinha sido selecionada para protagonista e naquele momento é o fim do mundo, parece que vai cair. E e aí depois disso o diretor ligou e falou assim ‘olha quando a gente gosta muito de você não rolou essa oportunidade como protagonista mas a gente tem um outro papel no filme’ ”.

Então mesmo não conseguindo o papel de protagonista, Luanna participou do filme. “Foi lindo, não tem como descrever trabalhar ao lado de tantas pessoas que eu admiro. O filme tem Rafael Portugal, o Paulo Mathias Júnior que é do Zorra Total. Eu trabalhei junto com Daniel Curi da Parafernalha e ele virou o meu irmão. São artistas que eu admiro e, de repente, estamos trabalhando juntos”.

O filme Os Espetaculares está disponível nas plataformas de streaming Now, Claro Vídeo, Vivo Play, iTunes, Apple TV, Google Play, YouTube e Sky Play.

Confira a entrevista completa com a atriz Luanna Rocha: