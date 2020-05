Cia Néia e Nando diverte e encanta em lives com personagens da cultura infantil

PUBLICIDADE 

O mês de Maio é de comemoração para Néia Paz, cofundadora da vintenária Cia Teatral Néia e Nando, que apaga as velinhas, nesta semana. Desde que chegou à capital, a paraense só tem motivos para comemorar por dirigir e atuar na maior cia brasiliense de teatro, todos os finais de semana.

A data será celebrada, em casa, durante uma live com bate-papo divertido sobre sua infância, carreira e sonhos. “Não teremos uma festa em buffet, mas iremos conectar familiares, amigos, carinho e gratidão. Como realmente deve ser a celebração de uma vida. Estão todos convidados”, reflete e convida a aniversariante. A live será na quinta (20) , às 17h, no instagram @neiaenando.

E a programação continua: a Cia Néia e Nando realiza lives semanais gratuitas com personagens infantis. Nesta semana, até o domingo (24), atores e atrizes caracterizam-se para lives nos perfis de shoppings da capital e no perfil principal da companhia no Instagram, @neiaenando.

As lives contam histórias, colocam os personagens para narrar histórias e abordar temas e ensinamentos ao mesmo tempo em que fazem referências aos universos em que estão inseridos no imaginário infantil. Durante os encontros virtuais, os pequenos participantes tem a oportunidade de interagir e se divertir com textos e músicas. As lives são realizadas por meio das redes sociais, respeitando as medidas de isolamento social impostas pela pandemia de COVID-19, ao mesmo tempo em que possibilita manter o amor que todos têm pelo teatro.

Programação lives com a Neia e Nando – 20 a 24 de maio

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

LIVE NEIA E NANDO – @neiaenando

17h- Quarta – Aniversário da Neia

17h- Sexta – Elsa

17h- Sábado – Pocahontas

17h- Domingo – Moana

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

DF Plaza – @dfplazashopping

16h – Domingo – Woody

Liberty Mall – @shoppinglibertymall

15h – Quinta – Homem Aranha

15h – Sábado – Masha e O Urso

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Brasília Shopping – @brasiliashopping

16h – Domingo – Ariel