Cia Néia e Nando diverte e encanta em lives com personagens da cultura infantil

Firmando seu compromisso de entreter e divertir a criançada, a Cia Néia e Nando realiza lives semanais gratuitas com personagens infantis. Nesta semana, até o domingo (17), atores e atrizes caracterizam-se para lives nos perfis de shoppings da capital e no perfil principal da companhia no Instagram, @neiaenando.

As lives contam histórias, colocam os personagens para narrar histórias e abordar temas e ensinamentos ao mesmo tempo em que fazem referências aos universos em que estão inseridos no imaginário infantil. Durante os encontros virtuais, os pequenos participantes tem a oportunidade de interagir e se divertir com textos e músicas. As lives são realizadas por meio das redes sociais, respeitando as medidas de isolamento social impostas pela pandemia de COVID-19, ao mesmo tempo em que possibilita manter o amor que todos têm pelo teatro.

Programação lives com a Neia e Nando – 14 a 17 de maio

PROGRAMAÇÃO DA SEMANA

17h – @neiaenando

Sexta – Dona Baratinha e Cigarra

Sábado – Chapeuzinho Vermelho e Lobo Mal

Domingo – Alice e Rainha de Copas

Liberty Mall – @shoppinglibertymall

15h – Sábado – Princesinha Sofia

DF Plaza – @dfplazashopping

16h – Domingo – Capitã Marvel

Brasília Shopping – @brasiliashopping

16h – Domingo – Rapunzel