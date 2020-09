Chilli Beans apresenta Muqueta Live com grandes nomes do rock nacional

PUBLICIDADE

Após realizar divertida série de lives celebrando o “Mês do Rock” e também em agosto, a banda Muqueta Na Oreia segue voando baixo e acaba de confirmar as quatro importantes personalidades do cenário do rock/metal nacional, que participação da ação interativa em setembro.

Com oferecimento Chilli Beans, a agenda de Ramires (vocal/percussão), Bruno Zito (guitarra), Cris (baixo) e Henry (bateria) traz a participação especial de Ian Busic (Dr. Sin – 04/09), Jão (Ratos de Porão – 11/09), Leandro Caçoilo (Viper – 18/09) e Henrique Pucci (Noturnall – 25/09).

As lives acontecem todas as sextas-feiras, a partir das 20h30 e com transmissão simultânea nas páginas oficiais no Instagram, Facebook e YouTube.

PROMOÇÃO – Outra grande novidade é que o público que acompanhar as Muquetas Lives concorrerão a prêmios especiais todas as semanas como revistas Roadie Crew, camisetas exclusivas da D’outro Lado, CDs da Black Rock Store, baquetas Henry Signature da Controlle e até uma linda mochila Chilli Beans.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Para participar do sorteio é muito fácil :

1. curta o post da promoção disponível em https://www.instagram.com/ muquetanaoreia

2. marque três amigos nos comentários deste post

3. siga o Instagram do @muquetanaoreia e dos nossos parceiros:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

@chillibeansgranja

@roadiecrewmag

@doutro.lado

@baquetascontrolle

@blackrockstoreoficial

@sarttori_

@estudiov3rsus

*promoção válida somente para o território nacional.

Desde maio, o Muqueta Na Oreia já conversou com mais de 20 ilustres artistas de renome. Muitas histórias interessantes tem sido contadas e compartilhadas com os fãs de rock, hardcore e heavy metal em conferências extremamente descontraídas e casos inéditos que rolam nos bastidores etc.

Essa ação tem o intuito de ainda conscientizar o público da importância em tomar todas as precauções e prevenções para se proteger do novo coronavírus Covid-19 .

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Para assistir e participar, acesse:

https://www.instagram.com/ muquetanaoreia

https://www.facebook.com/ muquetanaoreia

http://www.youtube.com/ muquetanaoreia

Sobre a banda:

O Muqueta Na Oreia lançou recentemente lyric video para o polêmico novo single “Revolta” no YouTube. Nesta composição, a forte temática sócio-político-cultural não é vociferada em vão pelo grupo. Ramires (vocal/percussão), Bruno Zito (guitarra), Cris (baixo) e Henry (bateria) reforçam ainda mais a sua mensagem dura, direta, clara e verdadeira ao retratar perfeitamente mais uma triste face do cotidiano do sofrido povo brasileiro.

Assim como os outros singles “Samba de Maria” e “Sangue no Zóio”, “Revolta” também está disponível nas principais plataformas digitais como Spotify, Deezer, Apple Music, iTunes, Amazon Music, Napster, Shazam, GooglePlay, entre outras.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A capa da música tem a assinatura de João Duarte, renomado designer do rock/metal internacional, e retrata a impotência do povo diante do descaso e ganância dos governantes, que sobrevive indignada, às duras custas e com muito esforço. O velho e a criança representam o passado e o futuro, gerações que continuam sofrendo dos mesmos males e que procuram a todo momento um sonho para se agarrar, mas, diante de tanta corrupção e injustiça, só há um sentimento: Revolta.

Confira o lyric video em https://www.youtube.com/watch? v=s_JgUxIOMDg.

Assista ao lyric video de “Samba de Maria” em https://youtu.be/ilXll7eO2WU.

Já “Sangue no Zóio”, que tem participação especial do guitarrista Antonio Araújo (Korzus/One Arm Away), está disponível em youtu.be/aZidXRyXEM0.

Recentemente, o grupo relançou sua webstore com nova linha de merchandising, com vários artigos especiais como os novos modelos de camisetas, bermuda, patches, CDs, entre outros. Confira todos os itens em https://www.loja. muquetanaoreia.com.

Após impressionantes e elogiadas apresentações durante as turnês promocionais dos álbuns “Lobisomem em Lua Cheia” (2010) e “Blatta” (2013), o Muqueta na Oreia esteve trancafiado, por um bom tempo em estúdio, para gravar o seu terceiro disco de inéditas.

Sabendo da responsabilidade de superar a excelente repercussão que seus dois primeiros trabalhos conquistaram, o quarteto trabalhou arduamente nas composições deste novo material.

Sempre audaciosos e com muita determinação, o Muqueta Na Oreia vem se destacando no cenário da música independente com muita personalidade e atitude explícita. Com a experiência na estrada, o grupo cresceu, ganhou respeito, firmou seu nome e conquistou uma legião de fãs, principalmente após performances devastadoras.