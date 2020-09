Chemical Surf e Dubdisko apresentam “Time” pela Smash The House de Dimitri Vegas & Like Mike

PUBLICIDADE

Seguindo a linha dos recentes lançamentos: “Pow Pow Pow” com Kaskade, “Paranaue” com Zafrir, e “Wow” com Dual Channels, os brasileiros Chemical Surf, que sempre se desafiam a produzir algo distinto, uniram-se novamente com Dubdisko para, dessa vez, apresentarem a nova música, “Time”, pela famosa Smash The House, gravadora de uma das duplas de maior destaque no mercado de música eletrônica mundial, os belgas Dimitri Vegas & Like Mike.

A parceria entre Chemical Surf e Dubdisko é de longa data, tendo antes trabalhado juntos na música “I Wanna Do” e que hoje detém de mais de 22 milhões de plays somente no Spotify. Dessa vez, os artistas resolveram investir na mensagem que desejam transmitir através deste som: “A letra da ‘Time’ transmite a mensagem de que você pode fazer o que você gosta e ser feliz. Queremos incentivar as pessoas a buscarem a felicidade em seu dia-a-dia. Não vemos a hora de colocar ela na pista para fazer todos dançarem”, conta Lucas.

Os irmãos são os primeiros brasileiros a lançarem uma música original na gravadora belga. “Dimitri Vegas nos convidou pessoalmente para lançar pela Smash The House e ficamos muito empolgados com o convite. Resgatamos uma ideia de música com o Dubdisko que estava parada e refizemos ela pensando especialmente na vibe da gravadora. Tentamos criar algo que fizesse sentido no selo deles”, revela Hugo.

O duo Chemical Surf é formado por Lucas e Hugo Sanches, dois irmãos que sempre dedicaram suas vidas à música. Criado em 2005, a dupla tornou-se referência em criatividade, trazendo novas perspectivas para a produção musical. Com o lema “R.I.P Genres”, os irmãos Sanches não são limitados por gêneros musicais e é precisamente na mistura de diferentes linguagens sonoras que a identidade do Chemical Surf é criada: explosiva, dinâmica e fraterna. Recentemente, a dupla lançou a super colaboração “Pow Pow Pow” com o norte-americano Kaskade, que já acumula mais de 1 milhão e 200 mil plays no Spotify. Já Dubdisko é o projeto do menino prodígio paranaense, Neto Oliveira, que vem ganhando seu espaço no mercado nacional. O sucesso de “I Wanna Do”, parceria com Chemical Surf, passa dos 22 milhões de plays e foi crucial para seu crescimento profissional e artístico. Seu talento é notável e pode ser visto agora em “Time”.

Chega de papo e vamos ao que interessa: Ouça agora mesmo “Time”, disponível em todas as plataformas digitais