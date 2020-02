PUBLICIDADE 

O Charretinha + Tropicaos convida o brasiliense para curtir a riqueza da diversidade cultural presente nas expressões artísticas do Carnaval. A proposta dos criadores do bloco é a de “construir um novo olhar sobre o nosso patrimônio cultural e desfazer estereótipos negativos ligados aos festejos deste período do ano”, explicam os carnavalescos.

Em sua segunda edição, o Charretinha + Tropicaos sai no domingo de Carnaval, dia 23 de fevereiro. A concentração será a partir das 13h na Praça da Igrejinha da Vila Planalto e a folia segue até às 19h.

Para os produtores do bloco, o Carnaval de rua representa importante fator de coesão social para a cidade “na medida em que valoriza a cultura local por meio da apropriação republicana dos espaços de lazer e convivência”, comentam.

E avisam aos mal-intencionados: “assédio e atitudes preconceituosas são serão toleradas, por entendermos que o encontro e o respeito entre as diversidades colaboram para a construção de uma sociedade mais empática”.

A animação do bloco será comandada por shows ao vivo de grupos musicais com um expressivo número de integrantes. A primeira atração a se apresentar é a Fanfarra Tropicaos. O grupo, que surgiu em 2017, ocupa espaços públicos com hits da música brasileira que mesmo com o passar dos anos se mantém atuais. Em seguida, os amplificadores passam a transmitir a lisergia nostálgica de Raul Seixas em versões criadas pela fanfarra Grande Soluça.

Fechando a programação, o autointitulado “maior Trio de Forró que existe” – a Charretinha do Forró – uma big band composta por 7, 9 ou 12 integrantes e agregados. Com arranjos criativos, a banda traduz para o ritmo do forró e suas vertentes, composições consagradas da MPB e outras nem tanto. A performance ao vivo entrega é um show dançante e performático, cheio de energia e irreverência. Nos intervalos dos shows, o DJ RastaMani promete não deixar ninguém parado