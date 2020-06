Cerimônia do Oscar será dia 25 de abril de 2021

PUBLICIDADE

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas e a Rede de Televisão ABC anunciaram nesta segunda-feira, 15, que a 93ª cerimônia do Oscar será no dia 25 de abril de 2021, como resultado da pandemia global causada pelo covid-19. A entrega, que será transmitida ao vivo, foi originalmente agendada para 28 de fevereiro de 2021. Coincidindo com a celebração do Oscar, o Museu da Academia de Cinema, inicialmente programado para ser aberto ao público em 14 de dezembro de 2020, será aberto em 30 de abril, também como resultado da crise da saúde.

“Há mais de um século, os filmes têm desempenhado um papel importante nos confortando, inspirando e entretendo nos momentos mais sombrios. Eles certamente têm feito isso este ano. Nossa esperança, ao estender o período de elegibilidade e a data de entrega, é fornecer a flexibilidade necessária para que os cineastas finalizem e lancem seus filmes sem serem penalizados por algo além do controle de qualquer pessoa”, disseram o presidente da Academia David Rubin e o CEO da Academia, Dawn Hudson. “Este próximo Oscar e a abertura do nosso novo museu marcarão um momento histórico, reunindo fãs de cinema ao redor do mundo para se unirem através do cinema”.

“Nós nos encontramos em território desconhecido neste ano e continuaremos a trabalhar com nossos parceiros na Academia para garantir que o show do próximo ano seja um evento seguro e comemorativo que também capture a emoção da abertura do Museu de Cinema da Academia”, disse Karey Burke, presidente da ABC Entertainment.

O Museu da Academia de Cinema, projetado pelo arquiteto Renzo Piano, vencedor do prêmio Pritzker, e com seis andares de espaços para exposições, espaços educacionais e para eventos especiais, um estúdio de conservação, um restaurante, uma loja de museu, o David Geffen Theatre, com 1.000 lugares, e O Teatro Ted Mann, com 288 lugares, será inaugurado em 30 de abril de 2021.

Bill Kramer, diretor do Museu de Cinema da Academia, disse: “Falo por todos nós no Museu quando digo que estamos aguardando ansiosamente o momento em que podemos compartilhar o Museu da Academia com os amantes do cinema em todos os lugares. Com a pandemia sem precedentes ocorrendo em todo o mundo e nosso compromisso principalmente com a saúde e a segurança de nossos visitantes e funcionários, tomamos a difícil decisão de esperar mais alguns meses para abrir nossas portas. Felizmente, com os protocolos de segurança em vigor, as exposições continuam sendo instaladas. Estamos ansiosos para abril de 2021, quando Los Angeles e o mundo poderão se unir enquanto a Academia celebra o Oscar e a abertura de seu tão sonhado museu.”

As datas também mudaram para o período de elegibilidade do Oscar, prazos de inscrição e eventos relacionados à temporada de prêmios. O período de elegibilidade para a consideração do Oscar foi estendido além do prazo padrão de 31 de dezembro: um filme agora deve ter uma data de estreia qualificada entre 1 de janeiro de 2020 e 28 de fevereiro de 2021. O prazo de inscrição para categorias especiais (Animação, Documentário O longa-metragem, curta-metragem documental, longa-metragem internacional, curta-metragem de animação e curta-metragem de ação ao vivo) é 1º de dezembro de 2020. O prazo de inscrição para categorias gerais de inscrições, incluindo Melhor Filme, Trilha Original e Canção Original, é 15 de janeiro de 2021. Visite oscars.org/rules para obter as regras completas do 93º Oscar, revisadas com essas datas e prazos.

Estadão Conteúdo