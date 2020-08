Cerimônia de abertura da IYF world camp on line contou com a participação de mais de 7.000 jovens

PUBLICIDADE

Na quarta-feira (29/07), foi transmitida a cerimônia de abertura do IYF World Camp Online 2020, o maior congresso para jovens realizado virtualmente A abertura contou com a apresentação do mestre de cerimônias, Terry Handerson (dos EUA), e também da soprano sul-coreana, Hyemi Choi. A cerimônia foi transmitida pelo Facebook e YouTube. No Brasil, 3.158 jovens, de todos os estados, se inscreveram para este evento.

A cerimônia de abertura do evento será transmitida em todo o país, pela Rede Brasil de televisão(Canal Aberto) dia 08 de agosto das 12h ás 14h.

A IYF (International Youth Fellowship), conhecida no Brasil como Comunhão Internacional de Jovens, surgiu com um jovem chamado Andy, que havia se envolvido com drogas e armas de fogo nos Estados Unidos. A pedido de sua mãe, foi levado à Coreia do Sul, para se encontrar com o pastor Ock Soo Park, e convivendo com o pastor, ele foi transformado através das palestras de educação emocional baseadas na Bíblia.

O primeiro World Camp aconteceu no ano de 2001, promovendo uma oratória de inglês para adolescentes, sob o nome de ‘Retiro de Jovens Coréia-EUA’. Desde a sua criação, a IYF atua como uma organização internacional, trabalhando para cultivar líderes com uma mente ampla e buscando resolver problemas globais por meio da educação de jovens, serviço social, intercâmbios nacionais e internacionais e atividades culturais.

Atualmente a IYF possui filiais em 99 países e lidera atividades juvenis em cooperação com governos e líderes em todo o mundo. Como parte dessas atividades, desde o ano de 2001,50 países realizaram o Acampamento Mundial da IYF presencialmente e este ano foi a primeira edição do World Camp Online2020.

Pastor Ock Soo Park na cerimônia de Abertura(à dir.)

Na Coreia do Sul, todo mês de julho, acontece o maior World Camp do mundo, recebendo cerca de 4.000 estudantes de mais de 60 países, além de ministros da juventude, presidentes de universidades e funcionários de agências de correções de todo o mundo. Devido ao covid-19, no dia 23 de julho este acampamento foi realizado online, de forma não presencial.

O World Camp é um evento que dá vitalidade aos estudantes universitários que estão de férias, sem atividades acadêmicas satisfatórias, oferecendo intercâmbio cultural e uma variedade de programas que você pode experimentar online.

O evento inclui programas específicos como performances clássicas, que oferece oportunidades para experiências culturais profundas e de alta qualidade, performances de danças culturais para sentir e entender diferentes culturas de todo o mundo, através da dança e momentos de academias, que oferece novos conhecimentos, diversão e uma nova forma de pensar acerca dos temas trabalhados nas aulas. Também conta com as palestras de educação emocional, que sugere a mudança da mentalidade e contribui para uma nova perspectiva e direção na vida dos participantes.

O acampamento foi realizado em diferentes idiomas em cada país, não apenas na Coréia, mas também em países com filiais da IYF, ao redor do mundo, compartilhando apresentações e palestras em tempo real e gravações, além de fornecer alguns programas adaptados à cultura de cada país, os participantes são divididos por idade e gênero, e participaram de plataformas de bate-papo por vídeo conferências online, por meio do aplicativo ZOOM, Google Meat e Whatsapp, e, no geral, puderam acompanhar as programações pelo Youtube e Facebook.

Fogos da cerimônia de abertura

Autoridades Internacionais em discurso na cerimônia de abertura

A cerimônia de abertura houve também o momento das saudações com as seguintes autoridades, seguindo a sequência da esquerda para a direita:

Su Seong Lee (O 29° Primeiro Ministro da República da Coréia do Sul e 20º Presidente da Universidade Nacional de Seul, Assessor da IYF),

Yoweri Kaguta Museveni (Presidente de Uganda)

Fernando Lugo ( Ex-Presidente do Paraguai e atual Senador)

Dan Sullivan (Senador dos Estados Unidos).

Pastor Ock Soo Park(à direita) e tradutor e participantes do World camp on line 2020



Jovens do Brasil no IYF World Camp online 2020

Os jovens foram divididos por grupos conforme faixa etária e gênero(masculino e feminino), e interagiam com seus professores através dos grupos de whats app formado pelos orientadores. 70 professores e 70 professores auxiliares , cuidaram em grupos dos mais de 3.158 inscritos no Brasil.

Thayse Rosa Franco

“Foi incrível ver a cerimônia de abertura do Acampamento Mundial hoje. Porque vi artistas dançando com uma cara muito feliz. Estou ansiosa por este Acampamento Mundial. Porque este acampamento vai ensinar muitas coisas novas e, acima de tudo, posso aprender uma nova mente. Ouvi a mensagem do pastor Ock Soo Park hoje e o pastor disse que devemos abandonar nossos pensamentos hoje. Quando eu nego meus pensamentos, você pode fluir o coração com outras pessoas. Ele disse que isso ajudará as pessoas. Através da mensagem de hoje, aprendi que posso ser feliz, mesmo tendo muitas dificuldades. Neste acampamento, quero aprender muitas coisas, conhecer muitas pessoas novas e experimentar novas culturas. Obrigado.”

“Eu participei do Acampamento Mundial online pela primeira vez hoje. Eu assisti várias danças e apresentações do Coral Gracias, foi incrível. Olhando para seus sorrisos, eles se sentiam tão bem e transmitiam grande autocontrole. A palestra sobre a mente também foi incrível. Eu acho que é uma oportunidade realmente importante, é ótima para os jovens que assistem a este evento. Acho que podemos receber orientação por meio dessa palestra, exatamente como aquele que foi libertado da prisão e que foi mencionado na palestra, hoje ele se tornou pastor e vive uma vida muito feliz. Obrigada .

Anastácia Trindade

“Olá eu sou a Anastácia da Trindade Santos, moro em Brasília.

Assistir a cerimônia de abertura do IYF World Camp Online 2020, para mim foi Maravilhoso! As danças e assistir o Coral Gracias foi tudo muito lindo. A palestra com o pastor e fundador da IYF, Ock Soo Park, acrescentou muito em minha vida e pude perceber que não posso seguir meus pensamentos e sim escutar as pessoas à minha volta. Eu amo a cultura coreana, o evento fez crescer em mim a vontade conhecer a Coreia do Sul! E foi por conta dessa vontade de aprender o coreano e conhecer sobre novas culturas que me inscrevi para o evento. A minha expectativa para o World Camp 2020 é conhecer mais sobre as culturas e o projeto, para que eu possa cada vez mais agregar novos conhecimentos em minha vida, através de novos relacionamentos, conhecer mais sobre as culturas e junto com a IYF, poder ajudar e alcançar os jovens através desse projeto tão lindo!”

O megaevento World Camp Online 2020 foi realizado nos dias 29 de julho a 1° de agosto, com uma programação preparada para que os jovens pudessem ter acesso às diversas culturas, entretenimento, conhecimento e mudança de mentalidade.

Todos os idealizadores que ajudaram a realizar o evento doaram seu tempo para realizar as academias, as palestras e todas as atividades de forma voluntária, doando o seu melhor para que os jovens pudessem ter acesso a uma informação de qualidade e gerar valores na vida da juventude brasileira.