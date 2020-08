Centro Cultural Banco do Brasil divulga programação completa do Drive-In CCBB Palco Novo

PUBLICIDADE

O Drive-In do Centro Cultural Banco do Brasil de Brasília está conquistando os brasilienses. Inaugurado em 11 de julho, o projeto em formato inédito atraiu o público pela sua programação multicultural, com shows musicais, apresentações teatrais e cinema. Diante deste sucesso, o espaço decidiu incrementar ainda mais seu portfólio cultural e lançou o CCBB Palco Novo.

Com uma programação recheada de variedades, o projeto homenageia os 60 anos de Brasília, valorizando artistas e grupos teatrais da própria capital em diversos segmentos do entretenimento, com apresentações de rock, jazz, erudito, choro, teatro infantil e adulto. Ao todo serão 10 atrações com 20 sessões para o público até setembro, todas em formato adaptado ao Drive-in. Além disso, haverá transmissão online de algumas das apresentações em formato de live nas redes sociais do CCBB.

Entre os artistas convidados estão Reco do Bandolim, músico e atual presidente do icônico Clube do Choro, a Orquestra de Câmara de Brasília, o grupo Choro Livre, Grupo Trampa, o Quarteto Gardner, a popular Capivara Brass Band, além dos talentosos músicos Oswaldo de Amorim e Henrique Neto Trio.

As sessões do projeto acontecem entre sexta-feira e sábado, sempre em dois horários: às 19h e 21h, com exceção dos dias de espetáculos teatrais no qual será apenas uma sessão por dia, e do dia 16 de agosto (domingo) com o musical Elvis. Os portões serão abertos sempre a 45 minutos antes de cada apresentação.

Os ingressos para as sessões já estão à venda pelo site do Drive in CCBB www.driveinccbb.com.br ou pelo site da Eventim www.eventim.com.br/artist/ drivein-ccbb, custando R$ 30,00 por carro com até quatro pessoas. A receita da bilheteria será revertida para a ação social “Proteja e Salve Vidas!”, desenvolvida pela Fundação Banco do Brasil.

Sobre a Campanha “Proteja e Salve Vidas!”

No contexto da pandemia, a Fundação Banco do Brasil criou a campanha “Proteja e Salve Vidas!”, em que pessoas e empresas podem promover doações voluntárias através da página coronavirus.fbb.org.br.

A iniciativa da Fundação Banco do Brasil atende pessoas em situação de vulnerabilidade social, buscando, sempre que possível, aquelas pertencentes aos grupos de risco. Os recursos são utilizados para assistência social, alimentação, cuidados com a saúde, aquisição de insumos e equipamentos hospitalares e repassados à sociedade por meio de entidades privadas sem fins lucrativos e com notória atuação nas áreas de assistência social e saúde.

Sobre o CCBB

O Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) é uma rede de espaços culturais que tem como objetivo disseminar a cultura e cuidar do que é valioso para as pessoas. Além de oferecer espaços para convivência, reflexão e inovação, atuando com responsabilidade socioambiental. A unidade da capital federal foi inaugurada em 12 de outubro de 2000, projetado por Oscar Niemeyer, e desde então oferece à sociedade uma programação cultural regular, acessível e diversificada, nas áreas de artes plásticas, artes cênicas, ideias, cinema, música e programas educativos.

Programação completa

31 de julho

1° sessão – 19h – Henrique Neto Trio (chorinho)

2° sessão – 21h – Henrique Neto Trio (chorinho)

1 de agosto

1° sessão – 19h – Choro Livre e Reco do Bandolim (chorinho)

2° sessão – 21h – Choro Livre e Reco do Bandolim (chorinho)

7 de agosto

1° sessão – 19h – Quarteto Gardner

2° sessão – 21h – Quarteto Gardner

8 de agosto

1° sessão – 19h – Orquestra de Câmara de Brasília

2° sessão – 21h – Orquestra de Câmara de Brasília

15 de agosto

1° sessão – 19h – Grupo Trampa (rock)

2° sessão – 21h – Grupo Trampa (rock)

16 de agosto

1° sessão – 19h – Musical Elvis (rock)

2° sessão – 21h – Musical Elvis (rock)

21 de agosto

20h – Espetáculo Sonho de uma noite de verão (teatro adulto)

22 de agosto

Sessão única – 20h – Espetáculo Sonho de uma noite de verão (teatro adulto)

28 de agosto

1° sessão – 19h – Capivara Brass Band (jazz)

2° sessão – 21h – Capivara Brass Band (jazz)

29 de agosto

1° sessão – 19h – Oswaldo Amorim projeto jazz

2° sessão – 21h – Oswaldo Amorim projeto jazz

4 de setembro – 18h30 – Espetáculo Sementes (teatro infantil)

5 de setembro – 18h30 – Espetáculo Sementes (teatro infantil)

Serviço

Drive In – CCBB Palco Novo

Onde: Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) – SCES, Trecho 2, Lote 22, Brasília – DF

Quando: até 5 de setembro de 2020;

Horário: sessões às 19h e 21h, com abertura dos portões sempre a 45 minutos antes de cada apresentação;

Ingressos: Os ingressos custam R$ 30 reais por carro, com até 4 pessoas, e podem ser adquiridos no site www.driveinccbb.com.br ou www.eventim.com.br/artist/ drivein-ccbb. A receita da será revertida para a ação social “Proteja e Salve Vidas!”, desenvolvida pela Fundação Banco do Brasil