A cidade parou mas a Cia. de Comédia G7 não para! Após realizar a primeira live de comédia de Brasília, a trupe inova mais uma vez ao realizar mais apresentações de comédia ao ar livre da capital, agora no projeto “Drive In Taguatinga Shopping“, que acontecerá no estacionamento do shopping entre os dias 24, 25 e 26 de julho, às 19h e 21h. O fim de semana fica por conta da companhia de comédia mais engraçada da cidade, com duas apresentações do show de humor “Cenas da Quarentena”. Uma compilação de esquetes cômicas que foram adaptadas para falar sobre o dia a dia das pessoas nesta época de isolamento social. Valor dos ingressos a partir de R$ 80,00 (meia-entrada) por carro.

A apresentação terá cenas que mostram situações engraçadas que muitas pessoas estão vivendo durante a quarentena, como por exemplo o marido que fica em isolamento com a esposa e começa a brochar, namorados confinados que não suportam mais o problema de gases dentro de uma kit, além de brincadeiras, stand up e música ao vivo.

Com interação com os carros e bastante improviso, o G7 se torna mais uma vez a melhor opção para assustar o mau humor em segurança e se proteger dando boas risadas, afinal, já está comprovado cientificamente que rir melhora nossa imunidade. A trupe que lhe ajudou a passar no concurso público te ajudará a passar por essa crise, por isso não perca tempo e garanta já a sua vaga!

Sobre o G7

O G7 é empresa de entretenimento que mais leva pessoas ao teatro em Brasília, com mais de 70 mil pessoas em média a cada ano. Os teatros geralmente abrigam públicos de 500 a 800 pessoas, de sorte que será uma oportunidade diferente de assistir a comédia do grupo bem de pertinho.

SERVIÇO:

Espetáculo “Cenas da Quarentena” do G7.

Local: Cine Drive-in – Estacionamento do Taguatinga Shopping – Qs 1, Rua 210 – Lote 40

Dias: 24, 25 e 26 de julho – Sexta, sábado e domingo

Hora: 19h e 21h

Ingressos: A partir de R$ 80,00 (meia-entrada) por carro.

Informações: (61) 3451-6000 (Produção do Taguatinga Shopping)

Classificação indicativa: 14 anos Duração: 70 minutos.

Ingressos à venda:

site: g7comedia.com