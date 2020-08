Zilu reivindica na Justiça parte da venda do avião de R$ 5 milhões de Zezé Di Camargo

PUBLICIDADE

Zilu ainda briga na justiça por pensão de Zezé, mesmo após diverciados desde 2014. A ex mulher de Zezé agora pede a partilha do avião Citation II, que o cantor tinha com o irmão Luciano, e que é avaliado em R$ 5 milhões. Zilu pede 25% do valor da venda do jatinho.

O advogado de Zilu pede uma perícia para saber por quanto o jatinho foi vendido, em que conta o valor da venda foi depositado e quanto sua cliente tem, de fato, direito.

Segundo o advogado de Zezé, o sertanejo e a ex-mulher fizeram um acordo na época da partilha de bens em que Zilu ficaria com alguns imóveis e uma quantia de R$ 3,6 milhões referentes à parte dela na famosa fazenda. Essa quantia seria paga em 20 parcelas de R$ 100 mil. A última parte desse montante será depositada agora em setembro. Após isso, Zilu não receberá mais dinheiro do ex-marido.