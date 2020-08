Zilu briga na justiça por pensão de Zezé Di Camargo

PUBLICIDADE

Zilu ainda briga na justiça por pensão de Zezé, mesmo após diverciados desde 2014. A ex-mulher do sertanejo acaba de perder três ações contra o ex-marido, referentes à divisão da fortuna do sertanejo. Em um dos processos, iniciado em 2018, a mãe de Wanessa pede uma pensão vitalícia ao cantor.

Segundo o advogado de Zezé, o sertanejo e a ex-mulher fizeram um acordo na época da partilha de bens em que Zilu ficaria com alguns imóveis e uma quantia de R$ 3,6 milhões referentes à parte dela na famosa fazenda. Essa quantia seria paga em 20 parcelas de R$ 100 mil. A última parte desse montante será depositada agora em setembro. Após isso, Zilu não receberá mais dinheiro do ex-marido.

Zilu agora briga por uma quantia de R$ 15 milhões de uma partilha de bens e ainda por parte do cachê dos shows após divórcio. No ano passado, ela entrou com uma segunda ação contra Zezé pedindo a anulação de todos os acordos que os dois fizeram, alegando que tinha sido forçada a assinar o acordo, vítima de ameaça e golpe. Esse pedido foi negado pela justiça, já que Zilu não tinha provas.

Zilu ficou com casa em Miami , mansão em SP e mais bens

Entre os bens que ficaram com Zilu durante a partilha de bens estão o apartamento luxuoso que ela está morando atualmente em Miami, nos EUA, uma casa em Alphaville, em São Paulo, e alguns outros imóveis em Goiânia. Ela ainda é sócia do ex-marido em algumas empresas.

“Todas essas outras empresas estão no momento de fazer uma dissolução da sociedade, para cada um ficar com os bens na pessoa física e eles não terem mais nenhuma sociedade em comum. O Zezé franquiou para ela escolher quais os bens que ela vai querer, e ela já escolheu, fez uma lista dos apartamentos e terrenos que ela vai querer. Aí acaba tudo”, informa o advogado.

A nota foi enviada ao EXTRA pela assessoria do cantor, que comentou a vitória nas três ações movidas pela ex mulher.