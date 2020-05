Zezé di Camargo se desculpa após chamar fã de idiota

PUBLICIDADE 

Zezé Di Camargo virou assunta nas redes sociais nesta quarta-feira (27), após chamar uma fã que lhe desejou boa recuperação na luta contra o coronavírus de idiota. Acontece que Zezé não contraiu coronavírus.

“Vi no Facebook agora que você se contaminou com o vírus, vim ver se era verdade… Aqui não tem, mas se for, Deus te proteja e se recupere logo”, escreveu a seguidora.

Mas Zezé escreveu “Mais uma idiota que acredita em fake news!! Que pena!!!”.

O comentário do cantor acabou por gerar uma grande repercussão negativa.

“Na hora eu estava muito nervoso com toda essa repercussão negativa [fake news sobre Zezé e Luciano estarem contaminados com o novo coronavírus] e a gente acaba descarregando em alguém. Então estou aqui para te pedir desculpas de coração aberto. Espero te encontrar o mais breve possível para poder te dar um abraço e um beijo. A gente é ser humano e tem hora hora que a gente não suporta”, afirmou Zezé no vídeo.

