Zeca Camargo sairá da Globo após 24 anos

Vou abrir com as palavras que fecham esse vídeo que posto agora: por todo esse aprendizado, só tenho gratidão. Tudo que tenho pra dizer – e agradecer – sobre esse novo ciclo está aí. Você que me acompanha aqui sabe que tudo que sempre busco são novos horizontes. Que agora, tenho a mais lúcida clareza, se abrem para mim. Coisas boas virão. Sempre. E a gente, claro, continua junto aqui, falando das coisas que iluminam a vida da gente: cultura, viagens, música, livros, sabedoria, vida! É só pra que não fique dúvidas: por todo esse aprendizado, só tenho gratidão.