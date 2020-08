Zé Neto e Cristiano gravam parceria no novo estilo do momento chamado ‘piseiro’

PUBLICIDADE

Os sertanejos Zé Neto e Cristiano foram convidados pelo cantor Matheus Fernandes para participar da música “Nem Vá”, que traz o novo estilo musical do momento, o piseiro. Os cantores gravaram o videoclipe da canção na última sexta-feira (14), em São José do Rio Preto, São Paulo.

O ritmo nordestino, que já conquistou diversos nomes da música brasileira como Wesley Safadão, Xand Avião, Márcia Fellipe, entre outros, foi gravado pela primeira vez por supla sertaneja. “A música é no estilo piseiro, com letra romântica e ao mesmo tempo com um tom de humor”, contou o cantor de forró Matheus Fernandes.

Composta por Kaleb Júnior, Felipe Amorim, Caio Djay e Bruno Sucesso, “Nem Vá” promete divulgar ainda mais o novo ritmo do forró com a participação de Zé Neto e Cristiano. “Como nenhum sertanejo havia gravado uma música nesse estilo, pensei em convidar a dupla pois achei a música a cara deles. Eles toparam na hora. Fiquei muito feliz com a resposta”, afirmou Fernandes.

Zé Neto e Cristiano, realizaram a primeira live no início do mês, desde o primeiro dos cantores da dupla contraiu a Covid-19. Ao longo das cerca de cinco horas de evento virtual, os sertanejos cantaram seus principais sucessos, receberam os amigos Edson e Hudson.

As informações são da FolhaPress