Zé Neto, da dupla com Cristiano, sofre ameaças de divulgação de vídeo íntimo

Há três anos, o cantor Zé Neto, que faz dupla com Cristiano, é ameaçado de ter sua vida pessoal exposta por um vídeo que foi gravado durante momento íntimo com a esposa. De acordo com a assessoria do sertanejo, as chantagens vêm acompanhadas de pedidos de dinheiro.

Na primeira vez que foi procurado pela pessoa que detém o vídeo, Zé Neto afirma ter “cedido à chantagem”, com a intenção de preservar a imagem da esposa, Natália Toscano, que estava grávida.

Hoje, o casal espera o segundo filho, o que pode ter motivado o retorno das ameaças.

“Infelizmente, os esforços empreendidos na ocasião [do primeiro contato com o detentor das imagens] não foram suficientes e há menos de um mês o autor do vídeo retomou as ameaças, talvez aproveitando-se do momento da segunda gestação”, disse Zé Neto, que garantiu não medir esforços para proteger não só a mulher, como os filhos.

Desta vez, as ameaças vieram com o argumento de que a mídia teria interesse neste tipo de conteúdo.

“Tenho certeza que nenhum veículo de comunicação, por ética e respeito, publicaria estas imagens, por isso achei que seria o momento de dar um basta”, afirmou o cantor.

Segundo a assessoria, o expositor ainda ameaçou divulgar que a mulher que está com Zé Neto no vídeo não é sua esposa.

Perguntada se alguma medida judicial estava sendo tomada pelo sertanejo, a assessoria não soube responder. Também não tinha detalhes sobre a proximidade do casal com o autor do vídeo. Zé Neto pediu, por fim, que se mantenha o respeito e o bom senso com a situação.

“Espero que o respeito e o bom senso prevaleçam, espero que o momento de minha família seja levado em consideração. Coisas deste tipo precisam acabar! Que a mídia, a busca por um clique e os memes não sirvam de incentivo para que pessoas deste tipo continuem a destruir vidas”, disse, em nota.

Zé Neto e Natália Toscano completaram, no início de março, 11 anos de união. Eles são pais de Zé Filho, 2, e esperam a chegada de Angelina.