Yohan, do grupo de K-pop TST, morre aos 28 anos

Yohan, membro do grupo de K-Pop TST, morreu nessa terça-feira (16), de acordo com informações do jornal Korea JoongAng Daily. A causa da morte ainda não foi revelada.

Segundo o jornal, a KJ Music Entertainment, empresa responsável por agenciar o grupo, solicitou para que especulações sobre a morte e compartilhamento de boatos chegassem ao fim. A carreira musical de Yohan teve início em 2015 com boy band NOM. Em seguida, ele passou a integrar a TST. O primeiro EP da banda foi lançado em 2017.