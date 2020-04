Xand Avião é acusado de adulterar números de doações em sua live

PUBLICIDADE 

De acordo com o colunista Léo Dias, do Portal Uol, o cantor Xand Avião adulterou os números das doações arrecadas em sua live no YouTube, destinados a ajudar famílias carentes no combate ao coronavírus.

Segundo Léo Dias, Xand arrecadou cerca de 80 toneladas de alimentos, mas anunciou uma quantidade de 457 toneladas.

Segundo o colunista a informação veio de uma pessoa próxima ao colunista que classificou a fonte como “pessoa importante da música”.

Em sua acusação Léo Dias comparou a live de Marília Mendonça a de Xand Avião.

Com um pico de 3,2 milhões de pessoas simultâneas, a sertaneja conseguiu arrecadar 255 toneladas de alimentos, metade do número anunciado por Xand. Em seu pico, a live de Xand atingiu 634 mil visualizações.

A assessoria do cantor comentou, por nota:

“A produção da live “Modo Xand Avião” repudia qualquer tipo de intenção em desqualificar o trabalho beneficente do projeto, sobretudo em um momento tão difícil que o mundo passa. A produção e Xand Avião se orgulham de ter levantado doações, não só em produtos e alimentos não perecíveis, mas também em valores automaticamente repassados (por meio de um site de doações) ao Instituto da Primeira Infância, em Fortaleza. Os alimentos e produtos foram doados por espectadores de todo o país, portanto, estão sendo distribuídos em seus locais de origem, a medida que são liberados pelos seus doadores. Todo o trabalho está sendo acompanhado pela produção da live e postado nas redes do Xand Avi.