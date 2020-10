Whitney Houston torna-se a primeira artista negra da história a conquistar três álbuns de Diamante

PUBLICIDADE

Whitney, o segundo álbum de estúdio da artista, foi certificado Diamante pela RIAA (10x Platina), juntando-se a Whitney Houston e The Bodyguard (Trilha sonora), fazendo de Whitney Houston a primeira artista negra (masculina ou feminina, solo ou grupo) com três álbuns Diamante em sua discografia. A Legacy Recordings, divisão de catálogo da Sony Music Entertainment e The Estate of Whitney E. Houston gostariam de agradecer aos fãs de Whitney pelo amor permanente por sua música e por tornar essa conquista realidade.

Em 15 de janeiro, o Rock & Roll Hall of Fame anunciou a introdução de Whitney Houston em sua Classe de 2020. Devido à pandemia da Covid-19, o Rock & Roll Hall of Fame substituirá a 35ª Cerimônia de Posse anual ao vivo por um especial exclusivo em homenagem à Classe de 2020. O programa irá ao ar na HBO e HBO Max no sábado, 7 de novembro de 2020, às 20h (EST) – 21h (Brasil).

Um novo vídeo promocional foi criado para celebrar Whitney Houston, sua introdução no Rock & Roll Hall of Fame e o 35º aniversário de sua estreia. O curta inclui destaques da carreira e memórias de Whitney compartilhadas por seus fãs.

Em colaboração com The Estate of Whitney E.Houston, as lendas da música Clive Davis, Pat Houston, Larry Mestel, da Primary Wave Music, Dennis O ‘Sullivan e Jeff Kalligheri produzirão “I Wanna Dance With Somebody”, a biografia oficial de Whitney Houston. O filme foi dirigido por Stella Meghie (“The Photograph”) a partir do roteiro de Anthony McCarten (“Dois Papas”, “Bohemian Rhapsody”, “O Destino de Uma Nação”). Atualmente, a produção está prevista para 2021, com estreia em torno do Dia de Ação de Graças de 2022. McCarten produzirá pela Muse of Fire Productions.

Lançado em junho de 1987 pela Arista Records, Whitney , o sucessor de seu álbum de estreia repleto de sucessos de platina, gerou cinco singles no Top 10 da Billboard, os quatro primeiros – “I Wanna Dance with Somebody (Who Loves Me)”, “Didn’t We Almost Have It All”, “So Emotional” e “Where Do Broken Hearts Go” – alcançando #1, fazendo dela a primeira cantora feminina com quatro Hot 100 consecutivos no primeiro lugar. Mais notavelmente, quando adicionado aos três # 1 consecutivos de Whitney Houston (“Saving All My Love for You”, “How Will I Know” e “Greatest Love of All”), significa que Whitney Houston teve uma ininterrupta série sem precedentes de sete singles de sucesso icônicos #1.

O álbum e seu primeiro single, “I Wanna Dance with Somebody (Who Loves Me)”, foram sucesso fenomenal em todo o mundo, atingindo #1 nos Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Austrália, Nova Zelândia e vários países da Europa. Quando o álbum Whitney estreou em #1 na Billboard Top 200, em junho de 1987, ela foi a primeira mulher cantora a estrear em #1. Whitney levou para casa o Melhor Performance Vocal Pop, Prêmio Grammy Feminino daquele ano por “I Wanna Dance with Somebody (Who Loves Me)”. Whitney vendeu mais de 20 milhões de cópias em todo o mundo, tornando-se um dos álbuns mais vendidos de todos os tempos.

Whitney Houston,a estreia da artista em 1985 e o primeiro a alcançar o status de RIAA Diamond Award (13x Platinum), foi celebrado no início deste ano com o lançamento de uma edição de colecionador de vinil com 2 LPs 12” do 35º aniversário do álbum, que incluiu o primeiro lançamento nos EUA do Whitney Dancin’ Special EP/remix album. Lançado pela Arista Records no Dia dos Namorados de 1985, Whitney Houston levou 55 semanas para atingir o primeiro lugar, mas uma vez lá, passou 14 semanas não consecutivas no primeiro lugar, um dos mais prolongados em primeiro lugar na história das paradas da Billboard. Whitney Houston foi o álbum mais vendido de 1986 nos Estados Unidos e o primeiro álbum de uma artista feminina a ganhar o Álbum #1 do Ano da Billboard (1986). Em 2013, Whitney Houston foi incluído no Grammy Hall of Fame, estabelecido pelos Curadores Nacionais da Recording Academy em 1973 para homenagear gravações de significado qualitativo ou histórico duradouro que possuam pelo menos 25 anos.

The Bodyguard (Soundtrack) , o segundo álbum vencedor do prêmio RIAA Diamond (18x Platinum) de Whitney, ganhou o Grammy de Álbum do Ano, enquanto o icônico single “I Will Always Love You” levou para casa o Record of the Year. O filme – um drama romântico coestrelado por Kevin Costner – foi um sucesso de bilheteria mundial, garantindo o status de Whitney Houston como superstar internacional em discos, rádio e cinema. Com vendas globais de mais de 45 milhões de cópias, The Bodyguard (Soundtrack) é o álbum mais vendido de todos os tempos por uma artista feminina em todo o mundo, e o álbum de trilha sonora mais vendido de todos os tempos. O álbum mais vendido de 1993, The Bodyguard (Soundtrack), passou um recorde posterior de 20 semanas na posição #1 na Billboard 200, enquanto “I Will Always Love You” – que recentemente atingiu um bilhão de streams no YouTube – estabeleceu em seguida, recorde posterior de 14 semanas em #1 na Billboard Hot 100. “I Will Always Love You” é agora a mais rápida entrada de um artista solo dos anos 90 a se juntar ao Billion Views Club do YouTube.

Whitney Houston foi citada como a artista feminina mais premiada de todos os tempos pelo Guinness World Records, e continua sendo uma das artistas musicais mais vendidas até agora, com mais de 200 milhões de discos vendidos em todo o mundo.