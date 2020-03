Whindersson Nunes posta vídeo do seu processo de emagrecimento

PUBLICIDADE 

Whindersson Nunes compartilhou com seus seguidores vídeo com sequência de fotos para mostrar seu antes e depois. O comediante vem postando seu novo “estilo de vida” mais saudável e mais ágil, desde que ficou focado em emagrecer.

“Muitas pessoas falam comigo sobre minha transformação física, alguns pedem algumas dicas, ou dizem que com dinheiro é fácil, ou perguntam qual foi o produto milagroso”, escreveu o comediante, “eu que nunca liguei muito pra qualquer coisa além de futebol comecei a praticar artes marciais e eu pensei em um modo PRA MIM, pelo jeito que EU vivo. . Eu viajo todo santo dia, todos os dias comidas diferentes, toda comida que eu nunca tive acesso na vida agora está ao meu alcance. E pela minha unidade de médica hoje mais importante ser o TEMPO, eu bolei um esquema pra fazer: Não ficar um dia sem fazer algum exercício de agilidade”, explicou Whindersson.

No vídeo, Whindersson aparece praticando futvôlei na praia, correndo no parque, levantando peso, jogando futebol, nadando, praticando luta e malhando na academia, além de exibir seu novo tanquinho em fotos sem camisa. “E eu nem tô mais assim, no momento to em tour nos EUA com meu show. Comendo um monte de besteira pq eu não sou nem fela da puta pra tá comendo pepino toda hora não kkkkkk beijo!”, finalizou o comediante.