Whindersson Nunes apaga fotos de Luísa Sonza e dá unfollow após separação

PUBLICIDADE

Whindersson Nunes, na madrugada de terça-feira, 16, apagou todas as fotos que tinha com Luísa em seu Instagram e parou de segui-la. O casal se separou em abril deste ano.

Em algumas horas, Whindersson deletou 122 imagens em que Sonza aparecia, seja sozinha ou seja acompanhada dele e/ou outras amigos. Na busca, é possível ver que ele continua seguindo apenas perfis de fã-clubes da cantora e não mais a página oficial dela.

Nas redes sociais, o humorista revelou uma conversa que teve com a cantora, antes do fim do casamento vir à tona, em que ela disse “vão bater em mim de toda forma”. Na ocasião, ele rebate críticas sobre Luísa numa conversa com o também humorista Paulo Vieira. Apesar do término, o ex-casal mantém a amizade.

“Sabe o que é triste? É a pessoa te dizer ‘vão bater em mim de toda forma’ e você ver se concretizando mesmo. Não importa o quanto a gente explique, o quão maduro somos pra nós mesmo, julgam só ela, de toda forma. Mas ela vai calar a boca da galera, vocês vão ver”, respondeu Whindersson.