Vizinhos reclamam: “Gabigol tá fazendo festinhas na casa dele e quebrando a quarentena”

PUBLICIDADE 

O jogador Gabigol tem dado o que falar entre seus vizinhos. O craque do Flamengo, está tirando o sono da vizinhança, isso por promover festas durante a madrugada em sua casa, em meio a pandemia do novo coronavírus. O jogador é morador de um condomínio de alto padrão da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

Um morador vizinho do atleta procurou a colunista Fábia Oliveira, do jornal O Dia, e contou sobre uma das ‘festinhas’ dadas pelo o jogador: “Gabigol tá fazendo festinhas na casa dele e quebrando a quarentena. Moro no condomínio dele e tem sido frequente, muita menina e amigos. Ontem (domingo Dia das Mães) fez uma live rápida e estava alterado. O barulho estava insuportável. Rolou até 6h”.

A transmissão ao vivo que o vizinho de Gabigol cita é a que ele iniciou no fim da noite do último domingo (10), em que sem querer acabou filmando alguns amigos. Ao perceber que os amigos apareceram, o jogador logo encerrou a live.