Vitão nega que participará do ‘Dança dos Famosos’

Vitão negou nesta quinta-feira, 17, que substituirá o ator Henri Castelli no programa Dança dos Famosos, no Domingão do Faustão.

Procurada pelo Estadão, a assessoria de imprensa do cantor negou as informações de que ele estava cotado para a atração e que participaria da competição musical no lugar do ator.

No último domingo, 13, durante a estreia da 17ª edição do reality, a ausência de Castelli, 42 anos, chamou a atenção do público. O anúncio de que ele não continuaria no programa foi feito por Faustão, que não falou mais detalhes.

No dia seguinte, Henri compartilhou uma série de stories explicando que há dois meses atrás quebrou o tornozelo e seu médico, junto com a direção da TV Globo, acharam melhor que ele não participasse desta edição.

“Eu e meu médico tentamos de tudo para recuperar em tempo recorde, mas, infelizmente, para preservar [e evitar uma] nova lesão, achamos por bem poupar! Eu estou ótimo! Só mesmo prevenção”, comentou o ator, ressaltando que tem vontade de participar do quadro há 15 anos.

Segundo a Rede Globo, o novo participante será anunciado no próximo domingo, 20.

Neste ano, a Dança dos Famosos traz nomes como Bruno Belutti, Zé Roberto, André Gonçalves, Felipe Titto, Marcelo Serrado, Danielle Winits, Luiza Possi, Lucy Ramos, Guta Stresser, Isabeli Fontana e Giullia Buscacio.