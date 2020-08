Vídeo: mulher quebra obra de Romero Britto na frente do artista por vingança

Na madrugada desta sexta-feira, 14, uma mulher chamou atenção nas redes sociais após aperecer quebrando obra do artista Romero Brito, na frente dele. A motivação do ato teria sido vingança.

O vídeo foi compartilhado por pessoas que filmaram o acontecimento. A mulher, alterada, diz ter feito isso por Romero Brito ter distratado pessoas em um restaurante. “Nunca vá a um restaurante e ofenda um funcionário, mas nunca”.

Na gravação, ela diz: “Eu exijo que você nunca vá ao meu restaurante e ofenda minha equipe. Eu te respeitava como artista”.

Em seguida, joga a peça no chão, para surpresa de Britto e todos os presentes. Assustando, ele tenta segurar o objeto com a mão, mas não consegue e acaba escutando tudo calado.

Assista:

Romero Britto foi com um amigo no restaurante e destratou os funcionários. A dona do estabelecimento não gostou nada, foi até a galeria do artista, comprou a obra mais cara e a tacou no chão na frente do brasileira. PASSADA! pic.twitter.com/s8aqkokEbf

— OLHA SÓ KIRIDINHA (@OlhaKiridinha) August 14, 2020