Vanusa está internada em hospital público de Santos com problemas respiratórios

A cantora Vanusa, 72, está internada no Complexo Hospitalar dos Estivadores em Santos, litoral de São Paulo, com problemas respiratórios e retenção de líquido. A informação foi divulgada por Rafael Vanucci, filho da artista, no Instagram. Segundo ele, o estado da mãe é estável, mas ela deverá seguir hospitalizada porque precisa tomar antibióticos por via subcutânea (abaixo da pele).

Também por meio do Instagram, ele pediu empatia neste momento, e “não julgamentos”. Segundo o G1, a suspeita é que Vanusa esteja com pneumonia. Em agosto, Aretha Marcos, filha da cantora, confirmou que a mãe está com Alzheimer.

“Minha mãe, Vanusa, foi hospitalizada com problemas respiratórios e retenção de líquido por conta de não conseguir ir ao banheiro. O estado dela é estável e tranquilo […]”, escreveu Vanucci.

As informações são da FolhaPress.