Tom Veiga consagrou Louro José mixando Muppets com Zé Carioca

Como acontece com toda atração de sucesso, não foram poucos os que torceram o nariz ou fizeram chacota quando viram uma apresentadora de programa matinal num canal de TV interagindo com um boneco de papagaio nos anos 90. Até que a atração deixou a antiga casa e foi parar no canal de maior audiência e prestígio do País. E o sucesso aumentou ainda mais. Com todos os recursos disponíveis para renovar o seu programa – e renova e melhora constantemente – Ana Maria Braga poderia simplesmente ter dado um obrigado a Tom Veiga e ao Louro José quando trocou a Record pela Globo.

Mas o pássaro não só continuou, como foi ganhando cada vez mais espaço, tornando-se uma presença cativante no programa da ‘Namaria’ com suas tiradas, bom-humor e até comentários sérios quando assuntos mais pesados entravam na pauta do Mais Você. Com sua alegria anárquica, o personagem de Tom Veiga desarmou os antigos detratores, levando ao ar todas as manhãs aquela personalidade de brasileiros tiradores de sarro do bem que zoam os amigos quando o seu time perde, cortam o cabelo, fazem graça das tramas das novelas, comentam os barracos e namoros do Big Brother e gargalham deliciosamente de piadas e trocadilhos.

Durante um tempo não tão distante em que a internet não estava na vida de todos, o rosto de Tom Veiga era um daqueles segredos bem guardados que alguns programas de televisão adoravam. Numa reportagem sobre os 50 anos da Ana Maria Braga em 2003, o fotógrafo Helvio Romero se aproximou da bancada onde o ator se escondia para manipular o boneco e conseguiu fazer uma foto rara onde é possível ver um pouco do braço coberto e, bem escondido, o olhar dele para a câmara, em sincronia com o Louro, que parece fitar o fotógrafo intruso.

Naquele mesmo ano, Helvio Romero acompanharia outro evento com Louro José/TomVeiga e Ana Maria para uma reportagem do Jornal da Tarde: a entrevista coletiva para crianças e jornalistas um buffet para o lançamento de um disco e vídeo com músicas infantis. Era uma tentativa de emplacar o personagem como ídolo das crianças que zapeavam a tevê pela manhã, o alvo inicial de Ana Maria quando concebeu o boneco, como já contou em várias entrevistas.

Mas assim como acontece com atrações pensadas para os grandes e que acabam caindo no gosto das crianças, com Louro José aconteceu o contrário. Espontanea e institivamente, o antigo faz tudo do programa na Record alçado sem querer à arte de manipular bonecos captou o espírito anárquico dos Muppets e juntou com a personalidade do Zé Carioca para elevar o seu Louro José a um adorável ícone da TV brasileira.

