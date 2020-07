Time de futebol chama atenção de Anitta após ela curtir fotos de jogador

PUBLICIDADE

Esta semana Anitta terminou seu relacionamento com Gui Araújo e não perdeu tempo, a cantora passou a curtir as fotos do jogador Pedro Augusto Cabrasl, do América Mineiro. Nas redes sociais o time chamou a atenção da cantora.

O perfil oficial do América postou uma foto do mascote do time e escreveu no Twitter: “Oi, @Anitta, você vem sempre aqui?”. A internet já começou a shippar o casal.

O perfil oficial do time América Mineiro chamou atenção de Anitta Reprodução