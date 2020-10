Tiago Ramos, ex-padrasto de Neymar, nega ser sustentado por ‘sugar daddy’

PUBLICIDADE

Tiago Ramos, ex padrasto de Neymar, resolveu rebater alguns comentários nas redes sociais que diziam que eles estava sendo sustentado por um suggar daddy.

O ex de Nadine Gonçalves publicou um vídeo em sua rede social em que saía de dentro de uma piscina, quando foi acusado por alguns seguidores de ser sustentado por um suggar daddy, nome dado paro um homem mais idoso, rico e bem sucedido que se relaciona com alguém mais jovem.

“Deus me ajuda e me dá seguimentos, onde não é necessário eu ser obrigado a entender que alguém tem que pagar meu aluguel. Eu só sei que sigo meu caminho sem fazer mal a ninguém. Viva a felicidade do seu interior”, respondeu Ramos. Uma outra pessoa comentou ainda que o modelo “Se acha demais”. “Me acho capaz de me autoaceitar”, declarou ele.